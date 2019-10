Messi onthult zijn beste goal, mooiste moment & zijn beste trainer ooit

De Argentijnse superster noemde ook zijn beste trainer ooit en de tegenstander die hij als sterkste ploeg beschouwt waar hij het ooit tegen opnam.

Lionel Messi heeft onthuld dat hij zijn rake kopbal in de CL-finale van 2009 tegen [2-0 winst, red.] beschouwt als de beste treffer uit zijn carrière, terwijl hij ook onder meer zijn sterkste tegenstander prijsgeeft in een interview met RAC1.

De Argentijnse aanvoerder van heeft het echter lang niet altijd naar zijn zin tegen Engelse ploegen, want vorig seizoen ging de ploeg in de halve eindstrijd van het miljardenbal pijnlijk ten onder tegen de latere winnaar .

De sterkste tegenstander waar Messi ooit tegen uit speelde, komt dan ook uit Engeland. "Ik kan geen ploeg in het bijzonder noemen, maar er zaten sterke teams bij. Engelse ploegen zijn erg fysiek en sterk. Voetballen tegen hen is tactisch en moeilijk."

Qua landenteams noemt Messi het allesveroverende Spaanse nationale elftal van 2010."Daar speelden we een vriendschappelijk duel tegen in Atlético's stadion [2-1 winst voor Spanje, red.]."

"Maradona was toen onze bondscoach bij Argentinië en het duel vond plaats voor het WK. Dat treffen werd een van de wedstrijden waar ik het meest verbaasd over was."

Lees beneden verder

Over zijn favoriete wedstrijd in zijn carrière is de 32-jarige kort: "De wedstrijd die ik me het beste herinner is een halve finale tegen en we wonnen met 2-0 [in april 2011, red.]. "Ik weet niet of het onze beste wedstrijd ooit was, maar het is een unieke herinnering."

Messi toonde zich ook vol lof over -trainer Pep Guardiola, die zijn trainer was tijdens de extreem succesvolle periode bij Barcelona tussen 2008 en 2012. "Guardiola is de beste van allemaal en Luis Enrique is een heel goede tweede", aldus de aanvaller.

En wat is het mooiste moment uit zijn carrière? "Het is lastig om er slechts een te mogen kiezen. Ik heb het geluk gehad al veel mooie periodes mee te mogen maken in mijn carrière, maar ik denk dat het tijdperk onder Guardiola tot mijn beste momenten behoort."