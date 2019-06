Messi onthult WhatApp-groep met 'fenomeen' Neymar en Suarez

De Argentijnse superster onderhoudt nog steeds contact met zijn voormalig teammaat bij Barcelona, terwijl ook zijn huidige aanvalspartner meekletst.

Lionel Messi omschrijft Neymar als 'een fenomeen' en onthult dat hij nog altijd een WhatApp-groep heeft met de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain en Barça-ploegmaat Luis Suarez. Het trio vormde in Camp Nou misschien wel de beste voorhoede ter wereld onder de noemer MSN, tot Neymar in 2017 besloot om naar Parijs te verkassen. De drie wonnen twee Spaanse landstitels, de en driemaal de met elkaar.

Nu wordt Neymar in verband gebracht met een terugkeer naar en captain Messi aan Fox Sports Argentinië weten dat hij het contact nooit verbroken heeft. "Ik heb een WhatsApp-groep waar Suarez, Neymar en ik inzitten. Neymar is een fenomeen en ja, we zijn altijd blijven praten. De naam van de groep is iets Zuid-Amerikaans... 'De drie Sudaca's of zoiets."

De Zuid-Amerikanen mogen dan goede vrienden zijn, maar mogelijk staan ze komende maand allemaal tegenover elkaar als ze het met hun landen tegen elkaar opnemen in de Copa América. Messi hoopt daar de teleurstelling van de verprutste halve finale van de Champions League tegen weg te spelen.

Barcelona won in eigen huis met 3-0 en leek zeker van haar ticket naar de finale, maar Liverpool sloeg op Engelse bodem keihard terug door met 4-0 te winnen. "Het was een schande wat er gebeurde in Liverpool. We maakten domme fouten", stelt Messi, die zijn trainer niet de schuld wil geven van tactisch falen. "Tot aan dat duel hadden we een spectaculair seizoen en hem trof geen blaam in Liverpool. Liverpool was gretiger en wij maakten stomme fouten."

De 31-jarige aanvaller suggereerde ook dat zijn ploeg nog de littekens van de vorige uitschakeling in de Champions League met zich meedroeg. Vorig seizoen kwam ook terug van een achterstand van drie goals. "Ik had nooit gedacht dat we zoiets nog eens mee zouden maken. Dat konden we niet toestaan, maar Liverpool was fysiek sterker dan wij en toen zij scoorden, dachten wij terug aan Rome."