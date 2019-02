Messi nog steeds vraagteken voor El Clásico

Nieuwe fitnesstesten moeten uitwijzen of Lionel Messi woensdag kan meedoen in de kraker van Barcelona tegen Real Madrid.

Beide Spaanse grootmachten staan woensdagavond in Camp Nou tegenover elkaar in de halve finales van de Copa del Rey. Op 27 februari is de return. Messi hield zaterdag aan de thuiswedstrijd tegen Valencia (2-2) een dijbeenblessure over. Coach Ernesto Valverde bevestigde na het duel dat Messi een 'klein probleem' heeft en dat zijn meespelen woensdag onzeker is.



Goal weet dat de 31-jarige sterspeler maandag nog steeds last heeft en dat hij daarom niet meetrainde met zijn teamgenoten. Dinsdag wordt opnieuw bekeken hoe fit Messi is. Ousmane Dembélé kan tegen Real Madrid in elk geval wel meedoen. De Fransman heeft de training hervat, nadat hij de laatste vier duels van Barça moest missen vanwege een enkelblessure.



Lionel Messi scoorde zaterdag twee keer tegen Valencia, dat desondanks dus wel een punt pakte. Aan kop van La Liga hebben de Catalanen nog zes punten voorsprong op Atlético Madrid en acht op Real Madrid. Na de heenwedstrijd tegen Los Blancos speelt Barcelona tegen Athletic Club en Real Valladolid, waarna op 19 februari de eerste Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon (uit) op het programma staat.



Barcelona kan dit seizoen voor de vijfde keer op rij de Copa del Rey winnen. Real Madrid won de trofee voor het laatst in 2014, toen de grote rivaal in de finale werd verslagen.