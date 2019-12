Messi na zesde Ballon d'Or: "Ik geloof dat ik altijd tot meer in staat ben"

Lionel Messi gelooft dat hij tot meer in staat is nadat hij maandag voor de zesde keer de Ballon d'Or in ontvangst nam.

De sterspeler van ontving de prijs maandag in Parijs en bleef Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo voor, die als tweede en derde eindigden. Hij kreeg de erkenning nadat 51 keer scoorde voor zijn club en landskampioen werd.

"Ik wil de journalisten bedanken die op mij hebben gestemd en mij hebben gekozen. En daardoor heb ik deze onderscheiding gewonnen. Ik wil mijn teamgenoten bij mijn club bedanken. Dit is opmerkelijk. Heel erg bedankt", vertelt Messi in gesprek met L'Equipe .

"Een paar jaar geleden ontving in mijn eerste Ballon d'Or in Parijs. En het was ondenkbaar wat ik toen meemaakte. Nu heb ik een zesde. Het is een ander moment."

"Ik wil mijn familie en mijn kinderen bedanken. Mijn vrouw vertelde me dat ik nooit moet stoppen met dromen, werken, verbeteren en plezier hebben. Ik wil God bedanken."

"Ik ben blij om dit mee te maken, op persoonlijk niveau en ook op sportief gebied. Ik probeer mezelf elke keer te verbeteren. Ik geloof dat ik altijd tot meer in staat ben. Deze prijs is altijd speciaal, maar het belangrijkste is collectief succes."

Messi hoopt in de toekomst vaker de Ballon d'Or te winnen, ondanks dat hij in juni 33 wordt. Een speler die hem in de komende jaren zou kunnen bedreigen is Kylian Mbappé.

"Ik kon het me niet voorstellen. Ik had er nooit aan gedacht om de prijs überhaupt maar één keer te winnen."

"Maar ik ben erg blij. Het is een erkenning waar ik trots op ben. Misschien win ik meer. Misschien, ik weet niet wanner. Kylian Mbappé zou dat ook kunnen. Zeker, hij is een geweldige speler."