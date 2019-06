Messi: "Mijn zoontje juicht voor Real om zijn broer te pesten"

De aanvoerder van Barcelona legt uit dat zijn driejarige zoontje er niet vies van is om zijn familie een beetje te plagen.

Lionel Messi geeft aan dat zijn zoon Mateo juicht voor om zijn broer Tiago te stangen. De jongste van de twee viert in september pas zijn vierde verjaardag, maar weet nu al feilloos hoe hij zijn familie op de kast kan jagen.

"Soms staat de televisie aan en dan juicht hij voor goals van Real Madrid. Mijn zoon Tiago wordt daar boos om en Mateo juicht dan alleen maar harder", stelt Messi in gesprek met TyC Sports. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar moet het zelf trouwens ook ontgelden bij zijn zoontje. "We speelden thuis een potje en toen zei Mateo tegen me: 'jij bent en ik ben , omdat ik jou ga verslaan'. Hij heeft nog veel te leren, haha."

Messi bereidt zich in alle rust voor om straks met Argentinië af te reizen naar de Copa América in Brazilië. De 31-jarige waakt voor te hoge verwachtingen, al haalde hij tweemaal de finale. In 2015 en in 2016 bleek Chili echter te sterk na strafschoppen. Argentinië stond in vier van de laatste vijf finales, maar verloor ze allemaal. De laatste zege dateert alweer van 1993.

De spits houdt ook nu weer rekening met een teleurstelling, want de ploeg zit in een overgang. "Voor de meesten wordt het hun eerste toernooi, maar dat betekent niet dat Argentinië niet aast op de prijs. We zijn echter geen favoriet, zoals meestal wel het geval is. We zijn wel even gretis als anders, maar de realiteit is dat de ploeg aan verandering onderhevig is."

Messi hoopt zelf wat frustraties van het clubseizoen weg te spelen. De club werd weliswaar kampioen van Spanje, maar werd in de uitgeschakeld in de halve finale, zoals zoontje Mateo dus fijntjes aanstipte. Vervolgens ging ook de finale van de verloren tegen , dus de captain is uit op eerherstel.

Argentinië start zaterdag met een oefenduel tegen Nicaragua en Messi heeft er zin in. "Mijn moeheid zit meer in mijn hoofd dan dat ik fysiek moe ben. De laatste jaren heb ik minder minuten gemaakt en ik voel me goed. Het is een erg leuke groep met de ambitie om mooie dingen te laten zien. We hebben goede spelers en gaan ervoor."