Messi: "Mijn zoon Thiago volgt alle wedstrijden en is kritisch!"

Messi en Barcelona komen woensdag in actie voor de Copa del Rey-return tegen Sevilla en de Argentijnse spits wordt nauwkeurig gevolgd door zijn zoon.

Zelfs de grote Lionel Messi krijgt wel eens kritiek te verduren en niet in de laatste plaats van de jonge Thiago. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or heeft in zijn zoon zijn grootste criticus en Thiago is lang niet altijd onder de indruk van de aanvoerder van Barcelona, die ook nog eens topscorer aller tijden in Spanje is.

"Hij begrijpt het voetbal meer en meer omdat hij de oudste [van Messi's kinderen, red.] is. Hij praat over alles wat maar een beetje met voetbal te maken heeft", stelt Messi in gesprek met World Soccer. "Ik heb zelfs al wat kritiek van hem gekregen! Barcelona, La Liga, de Champions League... Hij volgt het allemaal. Hij houdt van de sport, stelt vragen en vertelt het me als het niet zo goed ging volgens hem."

Messi vertelde in het verleden eens niet graag te praten over wedstrijden die hij verloor, maar Thiago's aanwakkerende interesse dwingt hem om toch ook de mindere wedstrijden te analyseren. "Het is altijd lastig om over slechte prestaties te praten, maar Thiago dwingt me erover te praten en uit te leggen waarom we niet wonnen."

De Argentijnse spits moet met Barcelona alles op alles zetten om een 0-2 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Sevilla recht te zetten. Woensdag om 21.30 uur komen de Andalusiërs op bezoek in Camp Nou en de winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de halve eindstrijd van de Copa del Rey. Messi zal ongetwijfeld tot op het bot gemotiveerd zijn, al is het maar om zoon Thiago tevreden te stellen...