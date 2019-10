Messi liet 'niets speciaals' zien bij zijn debuutwedstrijd

David Garcia stelt dat hij een prima wedstrijd had toen de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar zijn debuut maakte op de Spaanse velden.

Voormalig -linksback David Garcia had de eer om de eerste prof te zijn die Lionel Messi moest verdedigen en hij vindt dat de Argentijn 'niets speciaals' deed op die gedenkwaardige dag in 2004.

Messi kwam als jong talent binnen de lijnen voor de laatste zeven minuten tegen Espanyol, bij een 1-0 voorsprong, die over de streep werd getrokken.

Hij had dus niet veel tijd om indruk te maken en de Argentijn maakte nog niet de impact die hij later overal zou hebben. Garcia had dus ook geen moeite om hem in bedwang te houden, memoreert hij.

"We wisten wie hij was, ik en alle spelers van Espanyol. We wisten wat aan talent in hun team had en dat hij degene was die we in de gaten moesten houden", stelt Garcia in gesprek met Goal.

"We hadden hem bij het B-team al zien spelen en wisten dus deels waartoe hij in staat was. Het was niets speciaals om hem toen te verdedigen, want hij was nog niet zo goed als nu, ondanks zijn overduidelijke talent."

"Vandaag de dag is hij vol vertrouwen en hij is enorm gegroeid in zijn spel - compleet anders dan toen eigenlijk. Ik herinner me niets speciaals aan die dag, het was hetzelfde als tegen elke andere speler."

Garcia zou uiteindelijk 200 wedstrijden voor Espanyol spelen en uiteindelijk zijn schoenen in 2015 aan de wilgen hangen na zijn laatste avontuur bij .

Terugkijkend op het eerste duel Messi geeft Garcia toe dat hij nooit had gedacht dat Messi zo groot zou worden als hij nu is. "Ik voelde dat hij een goede speler zou worden, maar dit? Nee."

Lees beneden verder

"Om eerlijk te zijn dacht ik toen niet dat hij zo groot zou worden. Ik bedacht me wel dat hij een jongensdroom vervulde door zo jong te debuteren, maar op het veld denk je niet aan dat soort dingen."

Messi zou dat seizoen nog negen keer in actie komen van Barcelona, waaronder eenmaal in de . Zijn eerste profgoal maakte hij in mei 2005 tegen Albacete.

De 32-jarige ontving woensdag zijn zesde Europese Gouden Schoen, exact vijftien jaar na zijn eerste wedstrijd. Zaterdag speelt hij met Barcelona tegen .