Messi klaar om in actie te komen voor Barcelona tegen Real Betis

Waar Luis Suárez en Ousmane Dembélé de wedstrijd van zondag in Camp Nou zullen missen, nadert de Argentijn zijn eerste wedstrijd van het seizoen.

Lionel Messi lijkt klaar om van een enorme boost te voorzien, aangezien de aanvoerder van de club klaar lijkt om zondag in actie te komen tegen . De Argentijnse international ontbrak in de openingswedstrijd tegen Athletic Club, waarbij de Catalanen met 1-0 onderuit gingen dankzij een prachtige omhaal van Aritz Aduriz.

Luis Suárez liep in de wedstrijd in Baskenland een kuitblessure op en maandag werd bekend dat Ousmane Dembélé vijf weken afwezig zal zijn als gevolg van een hamstringblessure. Het leek er zodoende op dat alle aanvallende verantwoordelijkheden op de schouders van zomeraankoop Antoine Griezmann zouden werden gelegd.

De druk op de Fransman lijkt een stuk kleiner te zijn geworden nu Goal heeft begrepen dat Messi in staat is om in actie te komen voor de ploeg van trainer Ernesto Valverde. De 32-jarige aanvaller liep in de voorbereiding van het seizoen, na zijn terugkeer na deelname aan de Copa América, een kuitblessure op en trainde sindsdien apart van de groep.

Hij heeft nu echter de volledige training hervat. Het is de verwachting dat Messi zal worden opgenomen in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd van zondag en vanaf de bank zal beginnen. Gedurende de week zal er een dubbele sessie gepland worden voor de aanvaller, waardoor hij voor de wedstrijd van zondag zal hebben deelgenomen aan vijf trainingen.

Na de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Athletic Club, eiste Valverde meer van Griezmann. "Als hij dicht bij het strafschopgebied is, kan hij afronden. Hij beweegt goed, maar je moet de wedstrijd domineren om dat te laten gebeuren. Door hem op de linkerflank neer te zetten, wisten we dat hij op zoek zou gaan naar het doel."

"Maar we hebben een linksback en spelers die de wedstrijd kunnen beslissien. Maar, we verwachten veel van alle spelers en hij moet zijn best doen om meer in het spel betrokken te worden."

Voor de eerste keer in zijn carrière kijkt Messi in LaLiga tegen een achterstand van drie punten aan op zowel als . Terwijl Barça het in de tweede speelronde opneemt tegen Real Betis, wacht voor Real een thuiswedstrijd tegen en gaat Atlético op bezoek bij Leganés.