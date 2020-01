Messi kiest verrassende naam als beste mandekker

De Argentijnse spits van Barcelona is het wel gewend om veel aandacht te krijgen op het veld en zegt dat het hem niet stoort als iemand hem schaduwt.

Lionel Messi claimt dat hij er geen enkel probleem mee heeft als een tegenstander negentig minuten als een schaduw achter hem aanloopt en kiest Pablo Maffeo als tegenstander die dit het beste beheerst.

Iedereen weet dat Messi het vermogen heeft om wedstrijden vanuit alle hoeken en standen te beslissen, dus kiezen sommige trainers ervoor om een mannetje op te offeren aan de verdediging van de wereldster.

Vaak is dat alsnog niet voldoende en Messi geeft aan dat hij er niet mee zit als een tegenstander voor die tactiek opteert. "Het zijn lelijke en vreemde duels, waarin je constant gevolgd wordt."

"Het gebeurt me eigenlijk niet vaak, maar ik heb er ook geen last van. Het is alleen maar vreemd", oordeelt Messi in gesprek met DAZN.

Hoewel hij vaak pittige duels uitvocht met -verdediger Sergio Ramos en Casemiro, kiest Messi voor een andere speler uit LaLiga als lastigste mandekker.

"Ik kan het me niet echt goed voor de geest halen, maar die ene van [Maffeo] misschien wel. Dat was intens."

Maffeo, 22 jaar, is nu actief als huurspeler van Girona, maar stond eerder al onder contract bij en nu bij Stuttgart.

Messi kon zijn inzet waarderen en heeft er geen problemen mee als een tegenstander fel speelt, zolang hij maar voor de bal gaat.

"Ik klaag er nooit over. Fysiek contact hoort bij het voetbal. Het stoort me alleen als een tackle met slechte intenties wordt ingezet."

"Als dat niet het geval is, is het gewoon onderdeel van het spel en dan heb ik er geen enkel probleem mee."