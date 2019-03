Messi keert na acht maanden terug in Argentijnse selectie

Lionel Messi kan later deze maand zijn rentree maken bij de Argentijnse nationale ploeg. De vedette van Barcelona heeft namelijk een oproep gekregen.

Messi is door bondscoach Lionel Scaloni opgenomen in de voorlopige selectie voor de oefeninterlands tegen Venezuela en Marokko. Voor Messi is het de eerste keer sinds het teleurstellend verlopen WK van afgelopen zomer dat hij weer deel uitmaakt van de selectie van La Albiceleste.



Argentinië oefent op respectievelijk 22 en 26 maart tegen Venezuela en Marokko en de verwachting is dat Messi alleen tijdens die eerste wedstrijd, die wordt afgewerkt in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid, zijn opwachting zal maken. De Argentijnen nemen aankomende zomer deel aan de Copa América en de terugkeer van Messi lijkt te betekenen dat hij tijdens dat toernooi van de partij zal zijn.



De aankomende editie van het Zuid-Amerikaanse landentoernooi wordt afgewerkt in buurland, en aartsrivaal, Brazilië en Argentinië is in de groepsfase ingedeeld bij Colombia, Paraguay en Qatar. Laatstgenoemde organiseert het WK van 2022 en werd, net als Japan, door de organisatie van de Copa América uitgenodigd om als gastland mee te doen aan het toernooi.



Naast Messi heeft Scaloni ook onder meer Ajacied Nicolás Tagliafico, Ángel Di María en Paulo Dybala opgenomen in zijn voorselectie voor de twee vriendschappelijke wedstrijden van later deze maand. De met de clubleiding van Internazionale overhoopliggende Mauro Icardi ontbreekt tussen de geselecteerde namen.