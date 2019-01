Messi keert in maart terug bij Argentijnse ploeg

Lionel Messi kwam voor het laatst in actie tijdens het WK voor Argentinië, maar keert over twee maanden terug bij de nationale ploeg.

Op 22 maart is Venezuela de tegenstander in een oefeninterland en Messi zal na bijna negen maanden terugkeren bij de Argentijnse ploeg, zo kan Goal onthullen.

De 31-jarige aanvaller van Barcelona heeft zijn land niet vertegenwoordigd sinds de 4-3 nederlaag van Argentinië tegen Frankrijk in de achtste finale van het WK in Rsuland.

Hij wilde zich focussen op de prestaties bij zijn club. Aanvankelijk twijfelde de linkspoot of hij niet helemaal zou stoppen als international, maar al snel bleek dat de aanvaller het shirt van de Albiceleste in 2019 weer zou dragen.

"Ik praat niet vaak met Messi, maar we hebben een relatie", zei bondscoach Lionel Scaloni in december. "We gaan proberen of hij zich in 2019 bij ons voegt, we hebben lopende gesprekken en we zijn optimistisch dat het postief zal zijn. Voor ons is het iets belangrijks. Elke coach wil hem coach, mezelf meer dan wie dan ook."

Messi moet nog officieel bevestigen dat hij weer zal uitkomen voor Argentinië, maar Goal kan nu onthullen dat hij zijn comeback zal maken in de volgende interlandperiode in maart. En met de vriendschappelijke interland van Argentinië tegen Venezuele die plaatst zal vinden in Atlético Madrid's Wanda Metropolitano, hoeft Messi niet ver te reizen op opnieuw zijn land te vertegenwoordigen.

De aanvaller heeft tot dusver 128 wedstrijden gespeeld voor het nationale team sinds hij zijn officiële debuut maakte in 2005 en staat derde op de lijst met spelers met de meeste interlands voor Argentinië, waar alleen Javier Mascherano (147) en Javier Zanetti (143) hun land vaker vertegenwoordigden.

Messi is de topscorer aller tijden van zijn land met 65 doelpunten, elf meer dan nummer twee Gabriel Batistuta. Manchester City-spits Sergio Agüero staat derde met 39 doelpunten.

Messi heeft nog geen enkele prijs gewonnen met de nationale ploeg van Argentinië, omdat hij genoegen moest nemen met de tweede plaats op het WK 2014 en de Copa América 2007, 2015 en 2016. Komende zomer krijgt hij een nieuwe kans op een prijs als de Copa América in Brazilië wordt afgewerkt.

Ondertussen zullen Agüero en ook Ángel Di María voor het eerst sinds het WK terugkeren bij de Argentijnse ploeg.