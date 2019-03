Messi kan volgens Spaanse wetenschapper gekloond worden

Volgens een Spaanse wetenschapper zou de voetbalwereld in de toekomst wel eens een genetische dubbelganger van de 31-jarige superster kunnen krijgen.

Met de huidige technieken is het al mogelijk om Messi te klonen, aldus Arcadi Navarro. De 50-jarige wetenschapper is professor in de genetica op de universiteit van . "Ja, Messi zou gekloond kunnen worden door het gebruiken van de nieuwste technieken. Hij zou dan qua uiterlijk heel veel op Messi lijken, als een tweelingbroer", vertelt Navarro op de Spaanse radiozender Cadena SER.



"Het zou zijn alsof er ooit een tweeling zou zijn geboren, waarvan we er eentje voor twintig of dertig jaar hebben ingevroren." Volgens de wetenschapper is er echter geen garantie dat de 'nieuwe Messi' net zo goed kan voetballen. "Dit individu zou dezelfde potentie hebben, maar genen zijn slechts één component. Je hebt ook te maken met opleiding en de omgeving waarin iemand zich ontwikkelt."



"Lionel Messi is natuurlijk niet alleen maar zo geworden vanwege zijn genen. Hij is opgeleid in La Masia en is daar op een bepaalde manier behandeld. De genen geven ons als mensen alleen de potentie en het is aan de persoon zelf om het werk daarna af te maken."



Messi was dit seizoen al 39 keer trefzeker in 37 officiële wedstrijden van Barcelona. De Catalanen zijn hard op weg om kampioen te worden, wat voor de Argentijn zijn tiende landstitel zou zijn. Barça heeft een voorsprong van tien punten op . Na de interlandperiode, waarin Messi voor het eerst sinds het WK in actie komt voor zijn land, staat een thuisduel met stadgenoot op het programma.