"Messi kan niet de beste ooit zijn als hij die prijs niet wint"

Lionel Messi won in dienst van Barcelona alle prijzen die er te winnen zijn, maar bij de Argentijnse nationale ploeg valt de oogst tegen.

Ondanks het bereiken van een WK-finale en een aantal finales van de Copa América slaagde Messi er nog niet in om zijn clubsuccessen te evenaren. Volgens José Antonio Camacho, oud-speler en -coach van onder meer en de Spaanse nationale ploeg, heeft Messi daardoor nog een belangrijk gat op zijn cv.

"Hij is een enorm goede speler, maar je kunt niet de beste van de wereld, laat staan de beste ooit, zijn als je Argentijn bent en geen wereldkampioen wordt", steekt Camacho van wal in gesprek met Mundo Deportivo . "Er zijn landen die een minder grote historie hebben en het niet kunnen winnen van een WK speelt daar een minder grote rol, maar Argentinië is een dominante kracht op het wereldtoneel."

"Nee, Messi kan zonder een WK niet de beste zijn. Winst van een WK is het hoogste dat je kunt behalen en de Argentijnen zullen dit ook altijd verwachten." Camacho is ondanks zijn kritische worden echter wel groot bewonderaar van Messi: "Hij kan een wedstrijd op ieder moment beslissen."

Twee ploegen kunnen volledig in balans zijn, maar hij is Messi en hij kan die balans opeens naar één kant door laten slaan. Daarbovenop ziet hij er ook uit alsof hij een goede trainer zou kunnen zijn."

Messi wordt in eigen land vaak vergeleken met Diego Maradona, die Argentinië in 1986 wel aan een wereldtitel wist te helpen. Camacho denkt echter dat Maradona nog beter had kunnen zijn: "Als hij met zijn talent zijn loopbaan net zo serieus had genomen als Cristiano Ronaldo of Messi, had hij nu nog steeds gespeeld en iedere wedstrijd gewonnen."