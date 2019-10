Messi: "Ik wilde vertrekken, maar er kwamen geen aanbiedingen"

Lionel Messi is in de vijftien jaar dat hij nu deel uitmaakt van de hoofdmacht van Barcelona uitgegroeid tot een waar clubicoon.

De Argentijn speelde nooit voor een andere club dan de Catalanen. Toch heeft hij in het verleden een aantal keer nagedacht over een vertrek uit het Camp Nou, zo vertelt hij woensdag in een interview met RAC1.

"Er zijn momenten geweest waarop ik moe en uitgeput was door allerlei omstandigheden. Dat is een aantal keer gebeurd, met name in het seizoen 2013/14 toen ik problemen had met de belastingdienst. Dat was een erg moeilijke tijd voor mij en mijn familie."

"De mensen weten niet echt wat er gebeurt, maar ze horen wel van alles en vormen dan een mening. De media speelden daar ook een grote rol in. Er klopte niets van en dat bleek later ook."

"Ik was een van de eersten bij wie het gebeurde en dat maakte het zo moeilijk. Ze werden boos en lieten zien dat ze echt achter atleten aan wilden gaan." De problemen hadden een grote weerslag op de gemoedstoestand van de aanvaller.

"In die tijd, toen alles met de belastingdienst speelde, dacht ik erover na om te vertrekken. Niet omdat ik Barça wilde verlaten, maar omdat ik weg wilde uit Spanje. Ik voelde me enorm slecht behandeld en ik wilde niet blijven."

Lees beneden verder

"Ik heb alleen nooit een officiële aanbieding gekregen van een andere club, omdat iedereen dacht dat ik eigenlijk bij wilde blijven."

De nu 32-jarige Messi heeft de problemen inmiddels achter zich gelaten en denkt niet langer aan een vertrek: "Vandaag de dag is het plan van mij en mijn familie om hier mijn carrière af te sluiten."

"Ten eerste vanwege de club zelf en wat ik voel voor de club en ten tweede ook vanwege mijn familie. We voelen ons goed in deze stad, mijn kinderen hebben hun vrienden hier. Dat wil ik niet kapotmaken omdat ik het zelf ook meegemaakt heb."