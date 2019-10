Messi: "Ik wilde dat Ronaldo bij Real Madrid zou blijven"

De Argentijn vindt dat de aanwezigheid van de Portugees extra klasse gaf aan de Spaanse competitie en El Clasico.

-aanvoerder Lionel Messi heeft toegegeven dat hij graag had gezien dat Cristiano Ronaldo nog altijd bij zou spelen.

Het tweetal bepaalt al meer dan tien jaar de standaard met een belachelijk aantal goals, records en prijzen als bijkomend gevolg.

Hun sportieve rivaliteit bereikte een hoogtepunt toen ze samen uitkwamen in de Clasico, tot Ronaldo in 2018 verkoos om een transfer te maken naar .

Messi baalt van de keuze van zijn rivaal en geeft aan dat de aanwezigheid van de Portugees international een extra lading gaf aan de kraker tussen Barcelona en Real Madrid.

"Ik wilde dat hij bij Real Madrid zou blijven", bekent Messi woensdagochtend bij RAC1. "Hij gaf iets extra's aan El Clasico en aan LaLiga."

"Real Madrid zal ons ook nu uit blijven dagen omdat ze goede spelers hebben, maar ik zei direct al dat zij het verlies van hem zouden voelen omdat hij zoveel deed voor de ploeg."

"Toch hebben ze genoeg spelers die hen in staat stellen om te strijden om elke prijs. Ze hebben een enorme historie", looft hij de aartsrivaal uit Madrid.

Hoewel Messi zelf talloze prijzen won, heeft hij toch nog genoeg teleurstellingen gekend bij Barcelona. Vooral de desastreuze uitschakeling in de halve finale van vorig jaar hakte erin.

won in eigen huis met 4-0 nadat het in Camp Nou met 3-0 was verslagen. "Dat bij Liverpool was onze eigen fout", aldus Messi, die weigert de schuld bij de veelbesproken tactiek van trainer Ernesto Valverde te leggen.

"Het kwam door het Roma-incident. We blokkeerden mentaal zodra die nederlaag tegen in onze hoofden kroop. We werden slechter en slechter en het kwam niet door de coach."

"De clubleiding besloot dat hij door mocht en ik denk dat iedereen daar blij mee is, want we steunen hem en houden van hem, zoals we ook van Luis Enrique en de andere trainers voor hem hielden."

Ondertussen aast Messi, die onlangs werd gekozen als FIFA Best Male Player van 2018/19, niet op een recordbrekende zesde Ballon d'Or, waarmee hij Ronaldo achter zich kan laten.

"Het zou geen teleurstelling zijn als ik win. Zulke awards zijn een leuke erkenning, maar voor mij zijn ze nooit een prioriteit geweest. Ik zou teleurgestelder zijn als we weer een jaar de Champions League niet winnen."