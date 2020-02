Messi: "Ik kon niet toestaan dat ik op die manier door hem werd aangevallen"

Lionel Messi heeft ondanks de sportieve en bestuurlijke problemen niet de intentie om Barcelona te verlaten.

Dat verzekert de aanvaller in een uitgebreid interview met Mundo Deportivo. Het seizoen van verloopt allesbehalve vlekkeloos en Messi erkent dat er terechte zorgen zijn rondom de ploeg van Quique Setién.

Daar komt bestuurlijke chaos van de afgelopen weken nog bovenop: Messi haalde begin deze maand via Instagram uit naar technisch directeur Éric Abidal en blikt daar in gesprek met de sportkrant op terug.

Messi benadrukt in het vraaggesprek dat hij meermaals heeft aangegeven niet te willen vertrekken. Zolang de club geen afscheid wil nemen van de Argentijn, is er 'wat dat betreft geen probleem'.

Meer teams

"Ik heb vaak de kans gehad om de club te verlaten. Veel clubs hebben interesse getoond en sommige clubs waren bereid om mijn afkoopsom te betalen", erkent Messi, die momenteel een afkoopsom van zevenhonderd miljoen euro in zijn contract heeft staan.

"Maar ik heb er nooit aan gedacht om te vertrekken en dat doe ik nog steeds niet." Toch vindt de Argentijn het van groot belang dat zijn ploeg de weg omhoog inslaat. In LaLiga staat Barcelona op de tweede plaats, met een punt achterstand op .

Van de 24 wedstrijden werden er 16 gewonnen, een relatief laag aantal voor de grootmacht. Vorige maand werd Ernesto Valverde ontslagen en opgevolgd door Setién, maar het voetbal is nog niet als vanouds.

Twee weken geleden werd Barcelona door Athletic Club nog uitgeschakeld in de kwartfinale van de (1-0), Volgende week dinsdag wacht voor Barcelona een uitwedstrijd tegen in de achtste finale van de .

"Ik heb vaak aangegeven dat ik wil dat de club er goed voorstaat, dat de fans gelukkig zijn en dat we kanshebbers blijven voor de grote prijzen. Ik wil nog een Champions League winnen en ik wil landstitels blijven pakken", maakt Messi duidelijk.

"Mensen maken zich zorgen en dat is logisch, na alles wat er is gebeurd. De ploeg speelt niet goed. In de competitie gaat het op en neer. Wij zijn wisselvallig en Real Madrid is dat ook. Er worden veel punten gemorst."

"Ik denk dat we tot het einde zullen meedoen om de titel. De strijd is nog niet voorbij na El Clásico, wat er ook gebeurt", doelt Messi op de ontmoeting met Real Madrid van zondag 1 maart in het Santiago Bernabéu.

"Het klopt dat we in de Champions League veel beter moeten gaan spelen. Want zoals het nu gaat is het niet goed genoeg om de Champions League te winnen", beaamt hij bovendien.

Eerder deze maand liet hij blijken begrip te hebben voor het ontslag van Valverde, maar Messi was niet blij met de manier waarop Abidal reageerde op het vertrek. De directeur zei onder meer dat 'veel spelers' van Barça ontevreden waren over Valverde.

In een bericht op Instagram stelde Messi dat 'zij die verantwoordelijk zijn voor het bestuurlijke gedeelte hun verantwoordelijkheden moeten pakken en vóór hun keuzes moeten gaan staan.'

Hij wilde dat Abidal met namen van spelers kwam om zijn beschuldiging kracht bij te zetten. "Anders wordt het een smerig spel en worden verhalen gevoed die niet waar zijn."

Twee weken later blikt Messi terug op die woordenwisseling. Hij vindt de uitspraken van Abidal nog steeds onkies. "Ik heb geen idee wat er in zijn hoofd omging toen hij dat zei", geeft hij aan. "Ik reageerde erop omdat ik me aangevallen voelde."

"Ik had het idee dat hij de spelers aanviel. Er wordt al zoveel geroepen over onze kleedkamer, zoals dat we alle macht in handen hebben, dat wij bepalen welke spelers hier komen en wat er met de trainers gebeurt..."

"En over mij wordt gezegd dat ik enorme macht uitoefen en dat ik allerlei beslissingen neem." Messi voelde zich 'geïrriteerd' door de woorden van Abidal. Ze deden pijn, voegt hij eraan toe.

Lees beneden verder

"Ik kon niet toestaan dat de sportief directeur mij op zo'n manier aanviel. Er wordt al langer gezegd dat ik eigenlijk de club run, maar dat is niet waar. Ik weet niet waarom die dingen worden geroepen."

"Maar het is vaak gebleken, denk ik, dat de club een mening heeft en dat ik een eigen mening heb. Vaak komen die niet overeen en doet de club niet wat ik zeg."

Messi bereidt zich momenteel met Barcelona voor op de thuiswedstrijd tegen in LaLiga, die zaterdagmiddag wordt gespeeld. Drie dagen later wacht het bezoek aan Napoli in de Champions League; weer vijf dagen daarna is het tijd voor El Clásico.