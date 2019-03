Messi: "Ik herinner me niet dat het eerder gebeurd is"

Lionel Messi heeft de fans van Real Betis bedankt voor de staande ovatie die zij hem gaven na zijn hattrick voor Barcelona zondagavond.

De Argentijn maakte in de 1-4 zege voor de Catalanen zijn 33e hattrick in LaLiga, waar hij zijn derde doelpunt maakte door doelman Pau López met een lob te kloppen waarna de bal via de lat in het doel belandde. De aanvoerder van kreeg een staande ovatie van het thuispubliek.

"De waarheid is dat ik het me niet herinner dat het eerder gebeurd is", zei Messi in gesprek met Movistar . "Ik ben dankbaar voor het antwoord van de fans. Als we naar dit stadion komen, behandelen ze ons heel goed, heel dankbaar en blij vanwege de overwinning, wat erg belangrijk was."

"Fantastische doelpunten, maar het was bovenal belangrijk om de drie punten te pakken. Het was een zeer goede kans om de afstand te vergroten, we kenden het resultaat van en we konden niet falen."

Barcelona had slechts 43,9 procent balbezet, het laagste percentage sinds Opta dergelijke gegevens begon bij te houden sinds het seizoen 2004/05. "We speelden tegen een team dat goed met de bal speelt. Tactisch gezien was het perfect en we hebben niet geleden, precies het tegenovergestelde. We moeten aanpassen, er zijn specifieke momenten en wedstrijden en we moeten op alles voorbereid zijn, goede dingen zullen komen."

De ploeg van Ernesto Valverde zal hun landstitel hoogstwaarschijnlijk verdediger nadat ze hun voorsprong op nummer twee Atlético Madrid hebben uitgebreid tot tien punten, maar Messi is nog terughoudend. "Het hangt van ons af, er is nog steeds niet beslist. We hebben een goed voordeel, maar er zijn nog veel punten te verdelen en we moeten gewoon spelen zonder iets weg te geven."