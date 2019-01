Messi: "Het team wil strijden voor de drie competities"

De bekerwinst van woensdag is het bewijs dat Barcelona alles wil winnen, stelt Lionel Messi.

Barcelona bereikte woensdagavond de halve finale van de Copa del Rey nadat het op eigen veld de 0-2 achterstand uit de heenwedstrijd tegen Sevilla wegpoetste door met 6-1 te winnen. Philippe Coutinho (tweemaal), Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Luis Suárez en Messi namen de treffers voor hun rekening.

De Argentijn ontkent de suggestie dat de Catalanen het toernooi op zouden geven om zich te concentreren op LaLiga en de Champions League. "Er werd gezegd dat we de beker weggooiden of dat we het niet wilden, of misschien werd mijn boodschap aan het begin van het seizoen verkeerd geïnterpreteerd", vertelt Messi in gesprek met Barca TV. "Het team wil strijden voor de drie competities, want het is altijd de verplichting van Barcelona elk jaar. We gooien niets weg."

Coutinho gaf de aanzet voor de comeback door na dertien minuten vanaf de strafschopstip de 1-0 binnen te schieten. De Braziliaan mocht de strafschop nemen na toestemming van Messi. "Ik wou dat hij zou schieten en we repareerden het, omdat het belangrijk was om te winnen. Hij scoorde en ik ben blij want daar is alles begonnen." Coutinho bedankte Messi na de wedstrijd omdat hij hem de strafschop had gegeven.