Messi: "Het is een leugen dat ik hem niet bij Barcelona wilde hebben"

De eerste maanden van Antoine Griezmann bij Barcelona zijn niet helemaal vlekkeloos verlopen.

betaalde afgelopen zomer 120 miljoen euro om Griezmann op te pikken bij . In de Spaanse pers verschenen berichten dat sterspeler Lionel Messi eigenlijk helemaal niet zat te wachten op de komst van de wereldkampioen, die vooralsnog drie keer wist te scoren namens de Catalanen. Messi zelf laat nu echter weten dat die geruchten op niets gebaseerd zijn.

"Het is een leugen dat ik Griezmann niet hier wilde hebben. In het eerste jaar dat hij wilde komen, kan ik me herinneren dat ik gezegd heb dat hij een van de beste spelers ter wereld is en de besten zijn altijd welkom in het winnende project dat we hier uit proberen te voeren. Griezmann is een van de besten en ik heb nooit problemen gehad met zijn komst, in tegendeel zelfs", vertelt de Argentijn in gesprek met RAC1.

Messi merkt dat zijn nieuwe ploeggenoot met wat aanpassingsproblemen kampt, maar vraagt ook om geduld van de fans. "Vanwege de ideeën over voetbal die bij Barcelona heersen, is het niet makkelijk om hiernaartoe te komen. Van buitenaf lijkt het misschien makkelijk, maar dat is niet zo voor iemand die de filosofie niet kent, die hier niet van jongs af aan speelt, die de methoden niet kent..."

"Als je van buitenaf komt, hoe goed je ook bent, is het iets compleet anders en dat maakt het enorm moeilijk. Hij is gewend om te spelen in een compleet andere stijl dan we hier doen, maar ik weet zeker dat hij het onder de knie zal krijgen. Daar zijn geen twijfels over mogelijk, hij is een speler met enorm veel kwaliteiten, hij is erg intelligent en hij zal zich aanpassen", sluit Messi af.

Barcelona is na acht speelronden de nummer twee van LaLiga. Na de interlandperiode gaat de titelverdediger op bezoek bij en een week later komt koploper op visite in Camp Nou. Real heeft nu twee punten voorsprong.