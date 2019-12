Messi: "Het deed pijn toen Ronaldo zijn vijfde Ballon d'Or won"

Lionel Messi geeft in een uitgebreid interview met France Football toe dat het 'pijn' deed toen Cristiano Ronaldo zijn vijfde Ballon d'Or

Messi werd in 2015 de eerste speler die voor de vijfde keer de prestigieuze award won. Ronaldo werd in 2016 en 2017 verkozen tot de beste ter wereld en kwam daarmee op gelijke hoogte met de Argentijn. Sinds maandag gaat Messi weer alleen aan kop, nadat hij in Parijs zijn zesde Ballon d'Or in ontvangst nam.

Messi won de award in 2015 voor het laatst. Daarna ging de prijs twee keer naar Ronaldo en in 2018 naar Luka Modric. "Vertel jij me maar of de Ballon d'Or gaat naar de beste speler of naar de speler die het beste seizoen achter de rug heeft. Het heeft ook met smaak te maken", reageert Messi op de uitverkiezing.

"Sommigen geven de voorkeur aan Cristiano, anderen aan mij, Neymar of Mbappé. Mensen hebben het recht om te kiezen voor de speler die zij het liefste zien. Ik genoot ervan dat ik de enige was die vijf keer de Ballon d'Or had gewonnen."

"Toen Cristiano op gelijke hoogte kwam, deed dat een beetje pijn. Dat geef ik toe. Ik stond niet langer alleen aan de top. Het was logisch, ook al was het fijn om alleen aan de top te staan."

De 32-jarige aanvaller van won de Ballon d'Or eerder in 2009, 2010, 2011 en 2012. "Het is exceptioneel om de Ballon d'Or vier jaar op rij te winnen", aldus Messi.

"Dat ik nu, tien jaar na mijn eerste Ballon d'Or, opnieuw win, geeft aan hoe duurzaam mijn carrière is. Het is niet makkelijk om een heel decennium competitief te blijven. Dat ik daarin geslaagd ben toont deze Ballon d'Or aan, want de spelers met wie ik concurreer zij ontzettend sterk."

Messi troefde Ronaldo eerder dit jaar al af bij het FIFA-gala, toen de Argentijn door de wereldvoetbalbond werd gekroond tot de beste speler ter wereld. Maandagavond ontbrak Ronaldo, die als derde eindigde, op het gala in Parijs.

"Of ik de frustratie van Ronaldo begrijp? Het is iets waar wij voor leven, wat we voelen en hoe we zijn", aldus Messi. "De prijzen die je wint als collectief zijn het belangrijkste. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee op als de Ballon d'Or je ontglipt. Maar als je een topatleet bent, dan wil je altijd winnen."

p> Vorig jaar ontbrak Messi op het podium, dat bestond uit Modric, Ronaldo en Antoine Griezmann. "Laten we het erop houden dat ik begreep waarom ik niet won. Als team hadden we ons grote doel niet bereikt, wat het winnen van de was."

"Daarmee zou je een betere kans hebben op de Ballon d'Or. Toen Cristiano Ronaldo won, kwam dat doordat hij de Champions League won en bepalend was. Het was verdiend, dus daar kon ik niet veel aan veranderen."