Messi hekelt velden: "De bal leek wel een konijn"

Hoewel hij eerlijk toegeeft ver van zijn topvorm verwijderd te zijn, denkt de ster van Argentinië dat de velden ook debet zijn aan zijn matige spel.

Als captain van Argentinië doet Lionel Messi het woord namens zijn ploeg, die ten koste van Venezuela doorstootte naar de halve finale van de Copa América. Daarin is Brazilië de tegenstander.

Tegen Venezuela had men aan goals van Lautaro Martinez en Giovani Lo Celso genoeg in het Maracana stadion in Rio de Janeiro. Messi kwam wederom niet in het stuk voor. Hij heeft tot nu toe slechts een keer gescoord in vier duels en had daarvoor ook nog eens een penalty nodig tegen Paraguay.

Messi geeft toe ver verwijderd te zijn van zijn topvorm, maar ook de veldverzorgers gaan wat hem betreft niet vrijuit. "Dit is niet mijn beste Copa América", sprak de Argentijn direct na afloop tijdens een persconferentie. "Om eerlijk te zijn zijn de velden waardeloos. Het is moeilijk om de bal aan te nemen en te controleren."

"De bal leek wel een konijn. Hij springt alle kanten op bij dit veld. We kunnen enkel proberen ons aan te passen. De velden zijn een drama. Dit maakt het houden van balbezit lastiger, want je hebt een extra seconde nodig", legt Messi uit. "Als het slecht stuitert, kun je niets doen. Toch hebben we een goede wedstrijd gespeeld en we hebben gewonnen."

Martinez, die met twee goals voorlopig topscorer is van zijn land, voegt eraan toe dat Argentinië de underdog is tegen thuisland Brazilië, maar hij omarmt de uitdaging. "Wij hebben onze eigen spelers. We weten dat het lastig wordt, maar we laten elke wedstrijd zien alles te willen geven en gelukkig gaat het tot nu toe goed." De strijd tussen de twee grootmachten staat ingeroosterd voor dinsdagnacht.