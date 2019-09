Messi heeft het recht om te twijfelen aan Barça-toekomst na falen in Champions League en slordig transferbeleid

De doorgaans mediaschuwe Argentijn heeft zijn werkgever in het openbaar duidelijk gemaakt dat hij deel wil uitmaken van een "winnend team".

Hristo Stoichkov argumenteerde dat als opnieuw Neymar zou vastleggen het zou lijken op het laten vallen van een "bom in de kleedkamer".

In werkelijkheid heeft het falen om de Braziliaan vast te leggen een grotere impact gehad op de Catalaanse selectie, waardoor Ernesto Valverde de stukken weer bij elkaar moet rapen.

Ivan Rakitic en Ousmane Dembélé waren duidelijk van streek omdat ze, zonder hun toestemming, werden gebruikt als wisselgeld in een poging om Neymar terug te halen naar Camp Nou.

Van nog grotere betekenis is echter het feit dat Lionel Messi leiding geeft aan een groep geroutineerde spelers die gefrusteerd zijn door het feit dat clubvoorzitter Josep Maria Bartomeu hen niet heeft herenigd met hun goede vriend.

Messi doet niet echt aan explosieve interviews. Zijn uitbarsting na de controversiële uitschakeling op de Copa América met Argentinië was erg vreemd. Messi spreekt zelden met de pers; wanneer hij dat doet, geeft hij weinig weg.

Het was dus veelzeggend dat hij vorige week zijn teleurstelling liet horen over het onvermogen van Barça om Neymar opnieuw vast te leggen en zelfs openlijk twijfelde aan de toezegging van de club om de deal te sluiten.

"Ik weet niet wat er met de directeuren gebeurd is, ik weet dat ze met Neymar spraken", zei de Argentijn afgelopen donderdag in gesprek met Sport. "Neymar vertelde me hoe het ging. Hij keek er echt naar uit om terug te komen."

"Ik begrijp dat het niet makkelijk onderhandelen is met Paris Saint-Germain en met Neymar omdat hij een van de beste spelers is. Deze onderhandelingen zijn nooit gemakkelijk. Maar de waarheid is dat ik graag had gewild dat hij bij ons terug zou komen."

"Ik begrijp dat sommige mensen ertegen waren en dat is normaal gezien alles wat er is gebeurd en hoe hij ons heeft verlaten, maar als ik er sportief over nadenk, is Neymar voor mij een van de beste spelers ter wereld."

"Het is duidelijk dat we onze kansen zouden hebben vergroot om de resultaten te boeken die we allemaal willen."

En dit is het belangrijke punt: succes.

Zoasl hij voor het begin van vorig seizoen toegaf, is Messi wanhopig op opnieuw de te winnen en hij gelooft dat ze een betere kans hadden gehad om dat doel in 2019/20 te realiseren met Neymar terug in de opstelling van Barcelona.

Het is natuurlijk gemakkelijk te begrijpen waarom. Neymar speelde een cruciale rol in de laatste Europese triomp van de Catalanen. De Braziliaans international, Messi en Luis Suárez maakten allemaal tien doelpunten in het toernooi, dat resulteerde in een 3-1 zege op in de finale.

Barcelona heeft duidelijk meer tactische, defensieve en mentale problemen. Dit werd pijnlijk duidelijk in de returnwedstrijdens tijdens de knock-outfase tegen en , respectievelijk in 2018 en 2019.

Die gebreken hebben de druk op de aanvoerder alleen maar doen toenemen om individueel te presteren. Dit probeerde hij zo dapper afgelopen seizoen, met 51 doelpunten in 50 wedstrijden in alle competities.

Het is duidelijk dat de afhankelijkheid van Messi waarschijnlijk net zo groot is als het ooit is geweest. Je hoeft alleen maar te kijken naar hoe Barcelona dit seizoen in uitwedstrijden presteerde zonder hun aanvoerder om dat te bewijzen.

Het is dus gemakkelijk te begrijpen waarom Messi voelde dat Neymar - ondanks al zijn fouten - had kunnen helpen zijn last te verlichten. Of hij dat zou hebben gedaan is voer voor discussie, gezien hoe fit de 27-jarige de afgelopen twee seizoenen is geweest.

Dat is echter echt een punt. Het maakt niet uit of Neymar enkele problemen van Barcelona zou hebben opgelost, waar het om gaat is dat Messi duidelijk denkt dat hij dat zou hebben gedaan.

Messi en Suárez zijn nog altijd close met Neymar - de drie Zuid-Amerikanen hebben nog steeds een WhatsApp-groep - maar de Argentijn wilde de voormalige speler van niet alleen terug omdat ze vrienden zijn; hij wou hem terug omdat Neymar een bewezen speler op het allerhoogste niveau is.

Messi zou kunnen worden vergeven omdat hij dacht dat Barça niet genoeg spelers van dat soort heeft binnengehaald sinds het plotselinge vertrek van Neymar in de zomer van 2017. Messi heeft altijd lovend gesproken over het talent en potentieel van Ousmane Dembélé, maar vorige week heeft hij de Franse vleugelspeler er op aangedrogen om "professioneler te zijn."

Zoals Messi opmerkte, is talent niet genoeg om een podium te verdienen dat net zo groot is als Camp Nou. "Het is niet gemakkelijk om voor Barcelona te spelen."

Philippe Coutinho kan daarmee instemmen. De voormalige speler van Liverpool leek een perfecte speler voor Barcelona vanwege zijn zijdeachtige stijl van spelen, maar er was geen ruimte voor hem op het veld.

En dat duidt op een gebrekkige transferstrategie. Barça maakte van Coutinho de op twee na duurste speler aller tijden, maar wist van tevoren nog niet of hij op het middenveld of in de aanval moest worden gebruikt.

Dit gebrek aan een vooruitziende blik wordt onderstreept door de twaalf spelers die werden vastgelegd in de achttien maanden die volgden na het vertrek van Neymar: Marlon Santos, Gerard Deulofeu, Nélson Semedo, Paulinho, Dembélé, Coutinho, Yerry Mina, Arthur Melo, Clément Lenglet, Malcom, Arturo Vidal en Jean-Clair Todibo. Alleen Arthur en Lenglet kunnen worden beschouwd als duidelijke succesverhalen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Messi - die een clausule in zijn contract heeft, dat loopt tot 2021, waardoor hij volgend jaar transfervrij kan vertrekken - veelzeggend vrijblijvend is geweest ten aanzien van zijn toekomst.

"Ik heb tijdens mijn carrière gezegd dat dit mijn thuis is", verklaarde hij. "Maar ik wil geen langlopend contract hebben en er alleen daarom maar zijn."

"Voor mij betekenen geld of clausules niets. Andere dingen motiveren mij en het belangrijkste is om een winnend team te hebben."

Messi twijfelt duidelijk of Barcelona hem een team heeft gegeven dat in staat is om de Champions League weer terug te vorderen.

Als gevolg daarvan staat er druk op de meeste recente aanwinsten - Frenkie de Jong, Emerson, Neto, Antoine Griezmann, Marc Cucurella en Junior Firpo - om de transferstrategie van Bartomeu te rechtvaardigen.

Een ontevreden Messi zou volgend jaar vrij zijn om een onsuccesvol Barcelona te verlaten.

De klok op de tijdbom van Messi tikt.