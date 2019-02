"Messi = goed" - Valencia haakt hilarisch in op Engelse spy-gate

De mascotte van Valencia heeft op hilarische wijze ingehaakt op de rel die in Engeland is ontstaan op de spionnen sturende trainer Marcelo Bielsa.

Valencia neemt het zaterdag op tegen Barcelona en de 'spion' kwam in het zogenaamd gelekte spiekbriefje met de bevestiging van wat iedereen al jaren weet. Messi is goed!

— Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) January 31, 2019

— Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) January 31, 2019

— Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) January 31, 2019

— Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) January 31, 2019

De 'spionagemissie' komt als gevolg van de ontstane controverse in Engeland, waar Leeds United-trainer Marcelo Bielsa recent onthulde dat hij al zijn tegenstanders had laten bespioneren. De FA is inmiddels een officieel onderzoek gestart en de Argentijn moet rekening houden met een forse boete wegens onsportief gedrag.

Lees beneden verder

Valencia krijgt de lachers op de hand met de PR-stunt, maar kan alle hulp tegen Barcelona goed gebruiken. De Catalanen wonnen vijf van de laatste zes duels en toonden woensdag nog aan in topvorm te zijn door Sevilla met 6-1 af te schminken in de Copa del Rey.

In de competitie staat koploper Barcelona twintig punten voor Valencia, wat op de zevende plaats op de ranglijst terug te vinden is. Messi en Co azen op vier prijzen en de sfeer is dankzij de goede resultaten ontspannen, zo blijkt ook uit de reactie op de Twittergrap van Valencia. "Spioneren jullie bij ons? Wij hebben hier geen vleermuis (logo van Valencia, red.), maar er was vandaag wel een GOAT op bezoek."

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2019