"Messi ging flink tekeer in de tunnel, hij noemde mij een ezel"

Liverpool plaatste zich ten koste van Barcelona voor de eindstrijd van de Champions League en James Milner nam persoonlijk wraak op Lionel Messi.

In 2015 nam de Engelsman, toen nog in dienst van , het in Camp Nou ook al op tegen Barça en hij beleefde destijds een pijnlijk moment toen hij door Messi werd gepoort en vervolgens op zijn kont viel. De 33-jarige routinier nam zichzelf voor zoiets niet nog een keer te laten gebeuren en vocht namens the Reds enkele verbeten duels uit met de Argentijnse superster.



Zo wekte hij de toorn van Messi door hem met een flinke duw buiten de lijnen te kegelen. Een woedende Messi vroeg de arbiter daarop om een gele kaart en ging in de rust verhaal halen bij Milner, die toevallig ook Spaans bleek te spreken: "Hij was niet blij. Hij ging in de tunnel flink tekeer in het Spaans. Hij noemde me een burro. Dat betekent ezel, maar volgens mij wordt het in Spanje ook gebruikt voor spelers die om zich heen schoppen", blikt Milner terug in gesprek met de Daily Mail.



"Ik vroeg hem of alles oké was, maar daar wilde hij niets van weten. Ik denk niet dat hij doorhad dat ik Spaans sprak. Hij zei: "Die overtreding van jou, dat deed je alleen maar omdat ik je gepoort heb." Ik heb het maar zo gelaten en ben de kleedkamer in gegaan. Kijk, ik heb alleen maar bewondering voor hem. Hij mag zeggen wat hij wil, dat heeft hij verdiend. Wat hij in die wedstrijd deed, en eigenlijk tijdens zijn hele carrière, maakt het zwaar om tegen hem te spelen. Als je probeert om hem af te stoppen, mag je je geen zorgen maken dat je voor gek kan worden gezet. Dat heb ik gedaan. Hij heeft me gepoort en die beelden zijn een miljoen keer bekeken."



"Ik was niet de eerste en ik zal ook niet de laatste zijn. Hij is een ongelooflijke speler", gaat Milner verder. Volgens de middenvelder annex vleugelverdediger is het zaak dat tegenstanders Messi laten weten 'dat ze er ook zijn': "Je moet proberen om hun ritme te verstoren. Je wil hem geen pijn doen, maar het is een fysieke sport en je probeert hem uit zijn spel te halen als hij de lijntjes uitzet. Die mentale strijd hoort er nu eenmaal bij."