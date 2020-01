Messi: "Er zat een speciaal tintje aan, maar het ligt nu in het verleden"

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo waren jarenlang elkaars grootste rivalen in LaLiga, tot het moment dat de Portugees in 2018 naar Juventus vertrok.

Messi denkt echter nog vaak terug aan de rivaliteit met de Portugese aanvaller en de spelmaker van is van mening dat de duels met Ronaldo zonder meer over eeuwigheidswaarde beschikken.

"Het was een speciale strijd en dat zal ook altijd zo blijven", vertelt Messi in een interview met DAZN. "Het is namelijk jarenlang doorgegaan en het is zeker niet gemakkelijk om zo lang een bepaald niveau vast te houden. Daarnaast lag de lat bij zowel Barcelona als Real erg hoog."

"We hebben het hier over de twee beste clubs ter wereld", aldus de aanvaller van de Catalaanse grootmacht, die in december voor de zesde keer de Ballon d'Or veroverde. Ronaldo heeft tot dusver vijf keer de Gouden Bal verzameld.

"Voor zo'n lange tijd op gelijke voet concurreren, dat zal niet snel vergeten worden", gaat Messi verder met zijn terugblik op de gevechten met Ronaldo. "Het sportieve aspect van de rivaliteit vond ik erg prettig op persoon vlak en ik denk ook dat veel mensen er erg veel plezier aan beleefd hebben. Of ze nou een voorkeur hadden voor Barcelona of Real of gewoon voetballiefhebbers waren."

"Toen Ronaldo nog in Madrid speelde waren de wedstrijden tegen Real altijd erg speciaal. Die wedstrijden zijn altijd enorm beladen, maar door zijn aanwezigheid zat er een speciaal tintje aan", stelt Messi, die gelijk een nuance aanbrengt. "Het ligt nu in het verleden. Het is belangrijk dat we naar de toekomst kijken."

Ronaldo kwam in negen seizoenen bij Real tot 450 doelpunten in 438 duels, terwijl Messi in diezelfde periode 472 treffers in 476 wedstrijden produceerde.