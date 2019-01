Messi en Bartomeu lyrisch: "Ajax en wij zijn broers en hij is de zoon"

Frenkie de Jong is vanaf komende zomer speler van Barcelona, nadat de Spaanse topclub een deal met Ajax is overeengekomen.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu en sterspeler Lionel Messi zijn blij met de komst van de Oranje-international. "Ik ben verheugd dat een speler met zijn kwaliteiten voor het project van Barcelona kiest", aldus Bartomeu.

"Deze transfer betekent dat we al vele jaren het goed doen. Het project is erg interessant voor kwaliteitsspelers als De Jong", vervolgt de president in gesprek met Mundo Deportivo . Bartomeu constateert dat het spel van De Jong goed past bij Barcelona, aangezien beide clubs dezelfde school aanhangen. "Wij zijn als broers en De Jong is de zoon van die filosofie."



"Het is niet makkelijk om hier te spelen, maar we werken aan het project voor het heden en de toekomst. Hij is een unieke speler en daar zijn we naar op zoek: spelers die ervoor zorgen dat we in de toekomst net zo competitief zijn als vandaag de dag. De Jong vormt een belangrijk onderdeel van onze toekomst", aldus Bartomeu, die dezelfde mening is toebedeeld als Messi.



De aanvaller is enthousiast over de komst van De Jong en het mogelijke aantrekken van Matthijs de Ligt, die op de radar van Barcelona staat. "Ze komen van dezelfde school als die van Barcelona, ze werken op dezelfde manier. Ze spelen net als wij graag met de bal in bezit. Het zijn jonge spelers en werken nauwkeurig. Het zijn beide erg goede spelers", wordt Messi geciteerd door World Soccer .



Bartomeu laat weten dat hij absoluut geen slechte relatie heeft met zaakwaarnemer Mino Raiola, zoals eerder werd gesuggereerd. "Nee, ik heb een uitstekende relatie met hem. Ik ken hem nog van de tijd toen Zlatan Ibrahimovic speler van Barcelona was. Als Mino je zaakwaarnemer is, dan praten we met hem. Op het moment speelt er niets voor volgend seizoen, maar als dat wel zo was, zou ik het niet zeggen. Dergelijke zaken moeten discreet worden behandeld", besluit de sportbestuurder.