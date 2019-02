Messi blijft Ronaldo ver voor in top tien van hoogste salarissen

Lionel Messi is veruit de best betaalde voetballer in Europa. Zelfs Cristiano Ronaldo komt niet in de buurt van zijn salaris.

Met zijn loon bij Barcelona blijft hij Juventus-aanvaller ver voor met een verschil van 3,6 miljoen euro per maand, aldus L'Équipe . Het Franse tijdschrift heeft het jaarlijkse verslag gepubliceerd waarin de hoogste salarissen in het voetbal worden behandeld. Messi en Ronaldo zijn de twee spelers met het hoogste honorarium op de Europese velden. De top tien bestaat verder uit spelers die hun geld verdienen in de Premier League, LaLiga, Serie A en de Ligue 1.

Het Franse tijdschrijft heeft louter de verdiensten behandeld die spelers krijgen als salaris van hun club. Inkomsten vanuit commerciële doeleinden zijn derhalve niet meegenomen. Messi voert de top tien aan. De topscorer van LaLiga en Europa ontvangt volgens L'Équipe iedere maand een bedrag van 8,3 miljoen euro bruto. Hier gaat dus nog belasting vanaf.



Messi wordt gevolgd door Ronaldo. De Portugese aanvaller verliet Real Madrid afgelopen zomer voor Juventus en ontvangt daar een astronomisch bedrag van 4,7 miljoen euro per maand, iets meer dan de helft van zijn Argentijnse rivaal van Barcelona.



Waar velen Neymar zouden verwachten als de nummer drie, is de Braziliaan van Paris Saint-Germain terug te vinden op de vierde plaats met een bruto-salaris van 3,06 miljoen euro per maand. De Braziliaan moet Antoine Griezmann voor zich dulden. De Frans international zette reeds zijn handtekening onder een nieuw contract bij Atlético Madrid en strijkt sindsdien iedere maand 3,3 miljoen euro op. De top vijf wordt gecompleteerd door Luis Suárez, die iedere maand 2,9 miljoen euro krijgt overgemaakt van Barça.



Gareth Bale is de enige speler van Real Madrid in de top tien. De aanvaller staat op de zesde plaats met een bruto-salaris van 2,5 miljoen euro per maand. Barcelona heeft drie spelers in de top tien staan, want na Messi en Suárez is Philippe Coutinho terug te vinden op de zevende plaats. De aankoop van 140 miljoen euro heeft met 2,3 miljoen euro per maand weinig reden tot klagen.De eerste speler uit de Premier League in de top tien is afkomstig van Manchester United en luistert naar de naam Aléxis Sánchez. De Chileen is de best betaalde speler uit de Engelse competitie en verdient maandelijks 2,28 miljoen euro op Old Trafford. De nummer acht van de lijst blijft Kylian Mbappé voor. Hij verdient bij PSG 1,73 miljoen euro per maand. De top tien wordt afgesloten door een speler uit de Premier League. Arsenal keert maandelijks een bedrag van 1,6 miljoen euro uit aan Mesut Özil.