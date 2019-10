Messi bereikt mijlpaal met vijftigste goal uit vrije trappen

De Argentijn trof dinsdagavond weer doel met een heerlijke vrije trap, maar heeft nog wel even te gaan voordat hij het record op zijn naam schrijft.

nam het in LaLiga op tegen en na 34 minuten ging Lionel Messi achter de bal staan voor een vrije trap.

Hij krulde de bal op kenmerkende wijze binnen en bereikte daarmee een fraaie mijlpaal, want het was alweer zijn vijftigste goal uit een directe vrije trap.

Het was Barcelona's derde goal van de eerste helft, nadat Clement Lenglet en Arturo Vidal ook al hadden gescoord. Namens de bezoekers maakte Kiko Olivas de 1-1 en daarna nam Messi het over.

Zijn assist op Vidal was van grote schoonheid en datzelfde kan gezegd worden over de vrije trap die Messi van zo'n 25 meter afstand feilloos in de rechterhoek schoot.

Na rust scoorde de captain van Barcelona zijn tweede goal uit een voorzet van Ivan Rakitic en kort daarna had Messi zelf ook nog een assist in huis op Luis Suarez, die de eindstand op 5-1 bepaalde.

In de laatste drie wedstrijden scoorde Messi nu vier goals nadat een reeks kleine blessures hem aan het begin van het seizoen aan de kant hield.

De afwezigheid van de sterspeler zorgde voor een moeizame seizoenstart met twee nederlagen in de eerste vijf wedstrijden. Inmiddels lijkt het lek boven en is Barcelona weer koploper in de Spaanse competitie.

50 - Lionel Messi has scored his 50th direct free-kick goal in his proffessional career (44 for @FCBarcelona and six for Argentina🇦🇷). Genius. pic.twitter.com/l0YXMcQNOD — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2019

Van Messi's vijftig rake vrije trappen benutte hij er 44 voor Barcelona, terwijl de andere zes tot stand kwamen tijdens interlandwedstrijden voor Argentinië. Recordhouder is hij echter nog lang niet.

Voormalig -ster Juninho Pernambucano knalde er liefst 77 binnen en Pélé staat op een tweede plaats met 70, terwijl een derde Braziliaan, Ronaldinho, het podium samen met Victor Legrottaglie completeert met 66.

Na die Zuid-Amerikanen komt David Beckham, die tot 65 goals kwam uit dode spelmomenten namens , , en de Engelse nationale ploeg.

Een speler die Messi misschien wel snel gaat achterhalen is de nummer tien van de recordlijst en ook dit is een Braziliaan: Rogerio Ceni. Hij scoorde er 59 in zijn carrière.

Toch mag laatstgenoemde met recht zeggen dat zijn aantal misschien wel knapper is dan de cijfers van de spelers boven hem, want Ceni deed het als keeper van !