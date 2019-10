'Messi-achtige' status voor Tagliafico: "Hij heeft al zoveel gegeven"

Argentinië won zondag in een vriendschappelijke ontmoeting met ruime cijfers van Ecuador (1-6).

Nicolás Tagliafico zag het oefenduel vanaf de bank, waar de verdediger van woensdag tegen Duitsland (2-2) nog een basisplaats had. Volgens bondscoach Lionel Scaloni hoeft Tagliafico zich echter geen zorgen te maken over zijn plaats in de Argentijnse selectie.

De linksback heeft een aparte status, net als vijf van zijn ploeggenoten. "Er zijn vijf, zes spelers die de basis vormen van mijn team", laat Scaloni na afloop van de oefeninterland tegen Ecuador optekenen in de Argentijnse media. "Die hoeven niet zoveel te spelen, omdat ze het al hebben laten zien en ons al zoveel hebben gegeven."

Naast het voornoemde rijtje hebben Lionel Messi en Sergio Agüero een vaste plaats in de nationale selectie van Argentinië. De aanvallers van respectievelijk en kwamen ook niet in actie tegen Ecuador. Messi zat een schorsing uit, terwijl Agüero wegens een blessure niet inzetbaar was.

Scaloni was uiteindelijk bereid om de namen van de overige vijf internationals ook prijs te geven. "Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul hebben veel gegeven, en dat geldt ook voor Tagliafico, Marcos Acuña en Paulo Dybala."

Lees beneden verder

De keuzeheer van de Argentijnen gaat ervan uit dat Messi en Agüero volgende maand weer beschikbaar zijn, als la Albiceleste het opneemt tegen Paraguay. "Die twee zullen er over een maand zeker weer bij zijn."

Tagliafico, die bij Ajax beschikt over een contract tot medio 2022, maakt sowieso het seizoen af in de Johan Cruijff ArenA. De vleugelverdediger zei onlangs tegen Cadena COPE dat hem in de afgelopen transferperiode naar Spanje wilde halen.

Een overgang kwam echter niet van de grond. Tagliafico stond naar verluidt ook op de lijstjes van en .