Mertesacker ziet in Arsenal kanshebber voor Europa League

Per Mertesacker ziet in zijn oude club Arsenal een grote kandidaat om dit seizoen de Europa League te winnen.

had de nodige moeite om de kwartfinale van het toernooi te bereiken. In de zestiende finales ging de heenwedstrijd met 1-0 verloren tegen BATE Borisov, waarna in de return de achterstand werd goedgemaakt en er met 3-0 werd gewonnen. Tegen Stade Rennais werd de heenwedstrijd in de achtste finales ook verloren (3-1), waarna op eigen veld alsnog een plek voor de kwartfinale werd veiliggesteld (3-0 winst).

The Gunners verschaften zich vorige week een uitstekende uitgangspositie voor de halve finale nadat het in het Emirates Stadium met 2-0 afrekende met SSC . Donderdagavond wacht de return in het San Paolo.

In gesprek metwordt Mertesacker, die aan het einde van het vorige seizoen zijn carrière beëindigde en vervolgens aan de slag ging als hoofd jeugdopleiding van Arsenal, gevraagd of Arsenal de kan winnen: "Absoluut."

"Het team bevindt zich midden in de strijd om een top vier notering in de competitie, heeft de Europa League en is tijdens deze ervaringen gegroeid. De eerste wedstrijd was geweldig, maar in Napels - de stad, de fans, de speciale sfeer - kan het snel de andere kant op gaan. We zijn blij dat we geen tegendoelpunt hebben gekregen. Maar de kansen op de halve finale zijn goed en we moeten wat goedmaken na de eliminatie van vorig jaar."

Arsenal bereikte vorig jaar de halve finale van de Europa League, waarin het over twee wedstrijden met 2-1 werd uitgeschakeld door . De Madrilenen wonnen uiteindelijk het toernooi na een 3-0 zege op in de finale.