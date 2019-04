Mertesacker: "Ik geloof echt dat de finale Man City - Barcelona zal zijn"

Per Mertesacker gelooft dat de Champions League-finale dit seizoen zal gaan tussen Barcelona en Manchester City.

neemt het dinsdagavond op eigen veld op tegen in de returnwedstrijd van de kwartfinale, waar de Catalanen de eerste wedstrijd afgelopen week met 1-0 wonnen. komt woensdagavond in actie en moet de 1-0 nederlaag tegen van vorige week weg zien te poetsen.

"Weet Pep nog steeds hoe hij succes moet boeken in de ? Natuurlijk weet hij dat en City zal een ronde verder komen", vertelt Mertesacker in gesprek met Goal. "Als City de tweede wedstrijd thuis speelt en het team het gevoel heeft dat ze iets goed moeten maken, dan spelen ze het beste."

"Daarnaast heeft Tottenham altijd grote problemen in Manchester en ze hebben zware nederlagen geleden. Dat verwacht ik nu niet, maar ze zullen Harry Kane zeker missen. City heeft het grote doel om de Champions League te winnen en ik denk niet dat Tottenham dat zal verpesten. Ik geloof echt dat de finale Manchester City - Barcelona zal zijn."

De voormalige centrale verdediger heeft ook vertrouwen in om hun 2-0 voorsprong tegen te verdedigen wanneer ze woensdagavond in Portugal opnieuw tegenover elkaar staan, maar hij verkiest Manchester City boven Liverpool als het gaat om de winst van de landstitel in de Premier League.

"Liverpool en Jürgen Klopp hebben tot dusverre een bepaalde reis gemaakt en die reis vraag absoluut om succes", vervolgt Mertesacker. "Ze hebben een fantastisch seizoen achter de rug en zijn in het spoor van Man City gebleven - het beste team van Engeland."

"Ik zet mijn kaarten op Liverpool in de Champions League, omdat ze in knock-outwedstrijden altijd kunnen spelen met een zekere intensiteit. Ik ben ook overtuigd van de vaardigheden van Klopp als motivator. Hij is in staat om de spelers voor deze wedstrijden nog hongeriger te maken. In de Premier League geef ik City de meeste kans. De intense stijl van Liverpool maakt het voor mij problematisch om hen tot het einde te zien strijden voor de titel."

Mertesacker gelooft dat voor een verrassing kan zorgen door dinsdagavond uit te schakelen in de kwartfinale, waar de heenwedstrijd in 1-1 eindigde. "Ik denk dat er nog een verrassing zal zijn, maar ik verwacht dat de factor Cristiano Ronalod uiteindelijk beslissend zal zijn. Toch was Juventus niet te ervaren voor Ajax."

"Ajax's rustige manier van spelen kan heel gevaarlijk zijn voor Juve. Ajax heeft zeker een kans in een uitwedstrijd en Juve weet dat. De uitschakeling van is een goede waarschuwing. Ik verwacht dat Juve diep zal verdedigen, terwijl Ajax wat geduld ontbeerde in de aanval in de eerste wedstrijd. Ze moeten zich verbeteren in dat opzicht."