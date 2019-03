Mertesacker biedt een uniek inkijkje in de opleiding van Arsenal

De voormalig Duits international legt als hoofd jeugdopleiding uit dat het bij de talentvolle jongelingen niet alleen draait om succes op het veld.

Per Mertesacker maakt in gesprek met Goal duidelijk dat men bij ook net zozeer bezig is met het leven naast het veld van hun pupillen als met het ontwikkelen van toekomstige sterren.

De voormalig centrumverdediger werd in juli 2017 aangekondigd als de nieuwe belangrijkste man van de jeugdafdeling en nadat hij nog een jaar als speler voor de club speelde, startte hij aan het begin van het seizoen officieel met zijn nieuwe functie.

Mertesacker begint langzaam maar zeker gewend te raken aan zijn rol en heeft in rap tempo een eigen filosofie ontwikkeld waar de academie van Arsenal van profiteert. De Gunners hebben al spelers als Ashley Cole, Hector Bellerin, Cesc Fabregas en Alex Iwobi afgeleverd, maar Mertesacker vindt het creëren van geweldige voetballers niet de enige graadmeter voor succes.

"Als iemand van onze jeugd later professor in Amerika wordt, is dat ook een succes voor onze opleiding", aldus Mertesacker. "Zo zie ik het. Als iemand het niet gaat redden als profvoetballer en dan ergens anders succes opbouwt dankzij onze lessen, vier ik dat ook als een overwinning", meent de Duitser.

"Ik wil niet alleen meten wie doorbreekt op het veld. Natuurlijk probeert iedereen wel om mensen door te laten doorstromen naar de hoofdmacht, want dat is een van onze doelen. Maar ik zou iemand die op een andere wijze succesvol wordt in het leven niet willen afschrijven, dat is geweldig. De hall of fame van onze opleiding zou allerlei soorten verhalen moeten hebben."

"Natuurlijk zie ik graag dat Arsenal de FA Youth Cup wint. Ik geniet ervan als we de Premier League 2-titel mogen vieren en doe er alles aan om winnaars te maken van mensen. Dat is een belangrijke taak in het voetbal en als je het breder trekt zie je wat succes betekent voor ons."

"We willen mensen hebben die de volgende wedstrijd willen winnen, maar worden zij dan ook succesvolle profs? Kunnen we die kweken? Kunnen we hen vertrouwen in relaties? Kunnen we zorgen dat zij de juiste normen en waarden ontwikkelen die hen helpt in de wereld?"

Mertesacker won als speler zelf driemaal de en hem een doorgewinterde Arsenal-man noemen doet zijn naam eer aan. Hij gelooft in de ethos van de club en ziet het als een belangrijke taak voor zichzelf om het erfgoed van Arsène Wenger te beheren en te zorgen voor aanwas voor de nieuwe trainer Unai Emery.

De Spaanse trainer heeft veel jongelingen laten debuteren, maar net als bij zijn er ook een aantal verhuurd om ervaring op te doen. Emile Smith Rowe is van hen de bekendste en hij speelt nu in de bij . Dat achtte Mertesacker de beste stap voor de grote belofte, die al tweemaal voor de Gunners scoorde in de .

"Stapje voor stapje verbeteren we onze relaties met de clubs die onze spelers beter kunnen maken. We kijken van tevoren of de speelstijl past bij de onze en of er ruimte is binnen de selecties. Natuurlijk kunnen we hen ook uitlenen in Engeland. Het is maar net waar wat ons betreft de beste kansen voor de speler in kwestie liggen", aldus Mertesacker.

"Voor Smith Rowe is het heel belnagrijk om een jaartje verhuurd te worden en een geweldige ervaring op te doen in de BUndesliga. Dat ligt qua tempo iets onder de Premier League. Volgens mij is de stap van de Onder-23 naar Duitsland en dan terug naar de Premier League exact het juiste traject dankzij die tussenstap. Leipzig speelt met veel druk en jaagt op de bal. Dat spel moet hem goed passen."

Mertesacker gelooft heilig in het nut van huurconstructies en heeft er een belangrijk speerpunt van gemaakt in zijn plannen. "Soms zit iemand vast bij de Onder-23 en mag hij soms wel meetrainen met het eerste, maar komt het nog niet tot speeltijd en je hebt wel minuten nodig om beter te worden", legt hij uit.

"Als je het in de jeugdcompetities te makkelijk krijgt, is een andere stap nodig. Het is natuurlijk een individueel proces, dus echt niet iedereen zal naar Duitsland gaan. We kiezen de club die het beste past bij de speler. Daar proberen we zo goed mogelijk naar te kijken en verhuren niet zomaar aan de eerste de beste, zoals sommige clubs wel doen."

"We geloven dat een juiste match zorgt voor meer vertrouwen en het geeft hem meer tijd om zichzelf te ontwikkelen als speler. Dat is wat ons betreft beter dan hen richting het eerste team dwingen, wanneer een andere stap beter is voor hun ontwikkeling."

Smith Rowe is echter niet de eerste jonge Engelsman die uitkomt voor een Duitse topclub. Reiss Nelson wordt door Arsenal verhuurd aan en voormalig -topper Jadon Sancho schittert bij .

Mertesacker ervaart de trend dat jonge spelers hun geluk elders beproeven als uiterst positief voor de Engelse nationale ploeg, al geeft hij toe dat het pijnlijk voor de Premier League-clubs is als talenten ervoor kiezen om elders door te willen breken.

"Steeds meer Engelse spelers kiezen een andere weg en dat helpt hen mogelijk op nationaal niveau", vervolgt hij. "Misschien komen ze terug, misschien niet. Niet iedereen is gemaakt voor het Engelse voetbal, dus anderen kunnen mogelijk elders beter uit de voeten."

"Soms moet je een speler laten gaan als hij niet veel speelt, maar het gaat altijd om een lastige beslissing. Denken we dat hij het daar kan maken? Denken we dat hij hier kan slagen? Die opties weeg je af. We zijn niet bang om spelers te laten gaan als we denken dat dat beter is voor hun ontwikkeling."

"Ik denk dat het voor het Engelse voetbal goed kan utipakken als jongelingen andere culturen zien. Nu komt Sancho erdoor voor Engeland vanwege die reis en omdat hij andere dingen heeft geleerd en andere faciliteiten heeft gekregen. Ik word daar blij van voor het Engelse voetbal."

"Het erfgoed van Arsenal is geloof hebben in de jeugd en de academie echt promoten. Dat is belangrijk en daarom ben ik hier. Ik zou mijn tijd er niet aan besteden als we hier geen succes zouden boeken. Natuurlijk proberen we deze jongelingen klaar te stomen voor een carrière als profvoetballer, waar ook ter wereld", aldus Mertesacker.

"Ons eerste doel is om iemand in het eerste team te krijgen en hen te laten identificeren met de fans. Dat is erg belangrijk en dat is waar we in geloven. Daar werken we naar toe. Het is geweldig dat de club gelooft in de jeugd en dat we jongens kunnen ontwikkelen die het aankunnen om hier in de hoofdmacht te spelen. Dat is waar we voor gaan."