Mertens passeert Maradona en nadert Napoli-record

De dubbelklapper in de Champions League was om meerdere redenen speciaal voor de oud PSV'er.

-trainer Carlo Ancelotti kon zijn geluk woensdagavond niet op met Dries Mertens. De Belg hielp zijn ploeg in een aantrekkelijk duel aan een 2-3 zege op RB Salzburg.

Mertens zette Napoli twee keer op voorsprong en zag Lorenzo Insigne de winnende maken nadat Erling Braut Haaland tweemaal had gescoord voor de Oostenrijkers.

Namens Napoli maakte Mertens tot nu toe 116 treffers en daarmee moet hij enkel Marek Hamsik (121) nog voor zich dulden op de all-time topscorerslijst van Napoli.

Zijn dubbelklapper hielp hem al langs clublegende Diego Maradona (115 goals) en tegelijkertijd hield Mertens zijn club bovenaan in de poule, waar met 1 punt achterstand volgt.

"Het was een geweldige avond voor hem, voor ons", aldus Ancelotti tegenover Sky Sports Italia. "We hebben hard gevochten en bleven het hele duel gefocust. Het is een geweldig resultaat."

'We begonnen goed, namen de leiding, kregen het lastig en vonden toen de controle terug. Onze invallers lieten het zien en het was een bijzondere avond voor ons allemaal", vat Ancelotti samen.

De keuzeheer licht ook super-sub Insigne er nog even uit na zijn late goal. "Ik zei hem vooraf al dat hij zou invallen en de wedstrijd zou beslissen. Ik ben geen tovenaar, maar ik heb het wel voorspeld!"

De 32-jarige Mertens kwam in 2013 over van naar Napoli voor zo'n 9,5 miljoen euro. Zijn beste seizoen was 2016/17, waarin hij 28 competitietreffers maakte.

In de huidige jaargang gaat het ook voorspoedig met drie goals in de groepsfase van de . Vorige maand scoorde hij ook bij de verrassende 2-0 zege op Liverpool.

In de staat hij op vier goals in zeven duels. Zondag speelt hij tegen , terwijl Napoli in de zes dagen daarna ook tegen Atalanta en speelt.

Na die intensieve reeks volgt op 5 november weer een wedstrijd tegen Red Bull Salzburg, ditmaal in Napels.