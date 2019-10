Mertens gewaarschuwd: "Zijn probleem als hij daar een schijtleven heeft"

Dries Mertens en José María Callejón praten volgens Sky Italia over verlenging van hun contract bij Napoli.

Er is echter ook een mogelijkheid dat het aanvallende duo volgend jaar ingaat op een lucratieve aanbieding vanuit China. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zou het vreselijk vinden als het tweetal op korte termijn in de Chinese competitie terechtkomen.

"Ik zal in dat geval geen enkele moeite meer voor ze doen", waarschuwt de -preses in gesprek met bovengenoemde Italiaanse zender. "Elke speler heeft een bepaalde prijs, afhankelijk van waar ze spelen, hoe ze spelen, hoe oud ze zijn en wat ze doen. Als ze zichzelf in de uitverkoop willen doen richting China, om daar overbetaald voor twee of drie jaar een schijtleven te leiden, dan is dat hun probleem."

"In het leven kun je kiezen tussen een gelukkig leven met een fijne baan die plezier geeft of geld. Voor mij is geld slechts een middel en niet een doel op zich. Als zij wel geld verdienen als doelstelling zien, dan moeten ze maar lekker naar China vertrekken", voegt De Laurentiis daar in duidelijke bewoordingen aan toe. Mertens gaf onlangs al aan dat hij graag bij Napoli wil blijven, maar dat de eindbeslissing daarover bij de clubleiding ligt.

De Laurentiis laat zich positiever uit over Kalidou Koulibaly en Fabián Ruiz, die echter nadrukkelijk worden gevolgd door Europese topclubs. zou zelfs al navraag hebben gedaan over Ruiz. "Ik hou van Koulibaly, waardoor ik een bod op hem van 105 miljoen euro (van , red.) van tafel heb geveegd. Maar er komt een tijd dat ik hem moet verkopen."

De voorzitter van Napoli is tevens gecharmeerd van Ruiz, maar zal er niet wakker van liggen als de middenvelder vertrekt. "Een dergelijke speler kunnen we ergens anders wel weer oppikken. Ik hecht mij nooit aan spelers."