Menzo gaat naar partner van Ajax en wordt collega van Roger Schmidt

Stanley Menzo vervolgt zijn trainersloopbaan in China. Beijing Guoan, dat samenwerkt met Ajax, meldt dat de oud-keeper het tweede elftal gaat leiden.

De laatste klus van Menzo was bij het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town, waar hij ruim een jaar geleden vertrok. De Nederlander trad in oktober 2017 aan in Kaapstad, nadat hij daarvoor al werkzaam was als hoofd jeugdopleiding van the Urban Warriors . De voormalige doelman van onder meer Ajax was eerder actief als hoofdtrainer bij AGOVV Apeldoorn, FC Volendam, SC Cambuur, Lierse SK en AFC, terwijl hij ook assistent-coach was bij Vitesse en keeperstrainer bij het Nederlands elftal.



Menzo, die al enkele weken actief is bij Beijing Guoan, is collega van Roger Schmidt. De Duitse oefenmeester is de trainer van het eerste van de club. Schmidt was eerder onder meer werkzaam bij Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen. De 51-jarige coach staat sinds de zomer van 2017 aan het roer bij Beijing Guoan.