"Mensen lachten hem uit, maar Lionel Messi doet dat bij iedereen!"

Liverpool reikte vorig seizoen tot de finale van de Champions League en the Reds liggen opnieuw op koers om de eindstrijd te bereiken.

Om weer in de finale te staan, zal er eerst wel afgerekend moeten worden met en oud-spelers John Arne Riise en Jamie Carragher weten dat dit moeilijk genoeg wordt. Zij zijn vooral benieuwd hoe de manschappen van Jürgen Klopp om zullen gaan met de dreiging die Lionel Messi vertegenwoordigt.

"Wat mij betreft hangt alles samen met hoe compact kan spelen", trapt Riise af in gesprek met Goal. "We weten dat Messi de sleutel tot alles is. Wat zagen we tegen in de vorige ronde? Hij heeft maar één kans nodig om de bal te krijgen en te draaien, dan gebeuren er opeens dingen. Hij was stil op Old Trafford tot hij één kans kreeg en een goal creëerde. Daarna maakte hij in het Camp Nou in een paar minuten een einde aan de wedstrijd. Je moet dus compact spelen en het veld zou klein mogelijk maken."



Carragher is het ermee eens dat Liverpool de ruimtes klein moet houden: "Het geniale aan Messi is natuurlijk dat zelfs de beste plannen het raam uit kunnen. Wat hem speciaal maakt, en wat mij betreft de beste, is dat hij je zelfs zonder ruimte te hebben pijn kan doen. Hij heeft maar een halve meter nodig om twee of drie spelers te passeren en de wedstrijd open te breken. Er is niemand beter in de kleine ruimtes. Ik denk ook niet dat Jürgen Klopp iemand zal aanwijzen die zich de hele wedstrijd met Messi bezig zal houden."



"Maar hij zal zeker willen dat Sergio Busquets de bal niet krijgt. Of Roberto Firmino nou speelt of niet (de Braziliaan kampt met lichte fysieke klachten, red.), Klopp zal willen dat er iemand in de buurt van Busquets staat om de opbouw te verstoren. Als dat lukt, heb je al een groot deel van de strijd gewonnen." Riise beaamt dat het geen zin heeft om Messi een-op-een te verdedigen: "Dat werkt gewoon niet. Dus als Andy Robertson uitstapt, moet hij gesteund worden. Of het nou door Virgil van Dijk achter hem is, Sadio Mané voor hem of een van de middenvelders naast hem."



"Ze moeten zorgen dat er lichamen om hem heen staan, elke keer weer. Je hebt gezien wat Messi deed met Phil Jones toen zij een-op-een kwamen te staan. Mensen lachten hem toen uit, maar hij doet dat bij iedereen! Je moet de linies compact houden, het moeilijk maken voor Barcelona om de bal in zijn voeten te spelen en hem in de ruimte te vinden. Dat betekent dat er heel gedisciplineerd gespeeld moet worden, hard gewerkt moet worden en dat ze veel moeten rennen, maar het zou de sleutel tot alles kunnen zijn."