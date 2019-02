"Mensen die Heerenveen een degradatiekandidaat noemen, snappen het niet"

Stijn Schaars vindt niet dat sc Heerenveen behoort tot de degradatiekandidaten in de Eredivisie. Daarvoor vindt hij de selectie te sterk.

De ploeg van Jan Olde Riekerink staat op de dertiende plek, met slechts een punt meer dan nummer zestien FC Emmen. Schaars, de aanvoerder van de Friezen, wijst echter naar het zware programma van de afgelopen weken.

Heerenveen pakte twee punten in de laatste vijf duels en wordt door sommigen al gezien als degradatiekandidaat. "De mensen die zoiets roepen, snappen niet dat we met binnen één week twee keer Ajax en een keer AZ gewoon een erg zwaar programma hebben gehad", benadrukt Schaars in gesprek met het Friesch Dagblad .



"Wat verwacht men dan? Dat we in die wedstrijden vier, vijf punten halen? Dat is gewoon onzin", doelt Schaars op Ajax-uit (4-4), AZ-thuis (0-2) en Vitesse-uit (2-2). "Natuurlijk, als alles meezit kan het wel, maar dan verlies je de realiteit uit het oog", meent hij. De middenvelder kijkt dan ook gematigd positief aan tegen het restant van het seizoen.



"We beschikken echt wel over het nodige talent, maar je moet niet denken dat we een ploeg als AZ thuis zomaar even wegspelen", stipt hij aan. "De wedstrijden tegen de nummers tien tot en met achttien, daarin moeten we de punten gaan pakken." Zaterdag neemt Heerenveen het voor eigen publiek op tegen nummer tien PEC Zwolle. Die ploeg is met drie zeges op rij overigens goed in vorm.