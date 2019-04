'Meneer Constant' Wijnaldum gemist in beste elftal: "Hij haalt altijd een acht"

Georginio Wijnaldum is dit seizoen een belangrijke schakel bij en de Oranje-international maakt een paar wedstrijden voor het einde nog altijd kans op de Engelse landstitel. Wijnaldum ontbreekt echter in het door de Engelse spelersvakbond PFA samengestelde Team van het Jaar, dat donderdag bekend werd gemaakt. Paul Pogba, Fernandinho en Bernardo Silva vormen het middenveld van het, op basis van stemmen van spelers samengestelde, team en daar is Alan Shearer het niet mee eens.

De oud-spits heeft Wijnaldum namelijk wel opgenomen in zijn persoonlijke Team van het Jaar: "Wijnaldum is Meneer Constant. Ik denk niet dat Liverpool zou zijn waar het nu is zonder zijn inbreng. Hij biedt stevigheid en hij is een leider op dat middenveld. Niet veel mensen brengen hem ter sprake in vergelijking met de anderen, maar hij heeft elke week minstens een acht gehaald", vertelt Shearer bij de BBC .



Terwijl Wijnaldum ontbreekt, maakt ploeggenoot en collega-international Virgil van Dijk wel deel uit van het beste elftal van het afgelopen seizoen. Voor Jimmy Floyd Hasselbaink komt zijn uitverkiezing niet als een verrassing: "Van Dijk is de Rolls Royce van het verdedigen geweest. Als ik kijk naar welke spitsen verdedigers hebben weten te dollen... dat is niemand gelukt bij Van Dijk. Hij is uitstekend geweest." Hasselbaink krijgt bijval van BBC -journaliste Melissa Reddy: "Toen Liverpool Van Dijk aantrok, noemden ze hem een transformer ."



"Zij hadden het gevoel dat die 84 miljoen euro, een wereldrecord voor een verdediger, een koopje zou zijn. Ze wilden een centrale verdediger die goed was in grote ruimtes en die ook domineerde in de lucht. Hij moest ook in Jürgen Klopps plan passen door erg assertief en agressief te zijn aan de bal. Toen Liverpool een zomer eerder naast Van Dijk greep was er veel druk om iemand anders te halen, maar ze weken toen niet af van hun plan en hij heeft Liverpool compleet veranderd."