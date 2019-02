Mendy staat voor cruciale maanden om Pep voor zich te winnen als Man City streeft naar Chilwell

De Fransman was nog steeds een belangrijk onderdeel van de eerste ploeg ondanks zijn capriolen buiten het veld, maar City kijkt nu verder.

Benjamin Mendy's voortdurende afwezigheid in het eerste team van Manchester City was een bron van constante frustratie voor manager Josep Guardiola en zijn staf.

Goal meldde in september dat Mendy een week niet bij zijn ploeggenoten mocht zijn na een reeks van incidenten buiten het veld en herhaaldelijk laat komen opdagen voor vergaderingen.

De staf van Guardiola vond ook dat Mendy niet genoeg aandacht schonk als de Catalaan niet betrokken was.

Maar ondanks dat alles, plus andere vergrijpen die leidden dat Guardiola de 24-jarige man weghaalde uit de afleiding van het centrum van Manchester, was er nog steeds een plaats voor hem in het eerste team van City.

Nadat het de staf boos had gemaakt over zijn herstel na een voetblessure - hij woonde een bokswedstrijd bij in Londen en keerde terug voor een sessie drie uur te laat de volgende dag - werd hij vertrouwd om zijn comeback te maken op Anfield, waar hij een defensieve scherpzinnigheid liet zien.

Dat was de eerste van vijf volledige opeenvolgende Premier League-wedstrijden en het leek erop dat, ongeacht het niveau van ontevredenheid over de Fransman - en er was genoeg - hij nog steeds goed genoeg en belangrijk genoeg was in de aanpak van City om hem op de nemen in de basisopstelling.

Maar nadat hij in november opnieuw geblesseerd raakte aan zijn knie, begon de staf van City te geloven dat er heel weinig opties openstonden voor hen om de linksback te laten focusen op zijn voetbal, ongeacht zijn fitheid.

Het was rond dit punt dat de verantwoordelijken van City besloten om in de zomer een linksback van topklasse na te streven, met het oog dat de nieuwe aankoop Mendy uit het eerste team verjaagt en hem dwingt zijn City-carrière serieuzer te nemen.





City streeft naar een grote transfer op de transfermarkt en Ben Chilwell van Leicester City is prominent aanwezig in hun denken.

Zijn vermogen om stevig te verdedigen en ook vooruit te gaan, heeft indruk gemaakt op City, terwijl men denkt dat Leicester zal worden overgehaald om te verkopen tegen een vergoeding die de regerend Engels landskampioen als redelijk beschouwt. De 'homegrown status' van de 22-jarige is ook een bonus.

Guardiola heeft herhaaldelijk verwezen naar de afwezigheid van Mendy op persconferenties, waarbij hij regelmatig melding maakte van het feit dat City twee jaar zoder natuurlijke linksback heeft gespeeld.

Dat blijft het geval, gezien het feit dat hij de laatste vijf wedstrijden heeft gemist na het maken van een 27-minuten durende comeback na zijn knieprobleem eind januari.

"Hij is geblesseerd, het niet gemakkelijk, de meniscus, het is niet gemakkelijk", zei Guardiola een week geleden. "Hij moet zich opnieuw aanpassen. Het is niet dat je begint met trainen en in twee dagen ben je fit; hij moet omgaan met de inspanning die we hem bieden - hij moet voorzichtig zijn.

Guardiola heeft het over het algemeen goed gedaan om zijn ontevredenheid over Mendy publiekelijk te verbergen - vooral in september toen hij herhaaldelijk werd gevraagd over de houding van de speler - en hoewel er achter de schermen nog steeds oprechte grieven zijn, heeft de Catalaan terecht gesuggereerd om voorzichtheid te betrachten als het gaat om de aard van meniscusblessures.

Mendy miste de FA Cup-wedstrijd met Burnley als gevolg van een zwelling rond zijn knie en City behandelt voorzichtig zijn herstel, omdat ze nog steeds hopen dat hij een veelzeggende impact kan maken tijdens de wedstrijden als de club nog actief is in alle vier competities.

Van zijn kant, Mendy zou op dit moment hard werken en hij wordt verwacht volgende week weer volledig in training te zijn met zijn teamgenoten.

Dat zal een grote stimulans worden, gezien de ontzettende reeks wedstrijden van City in alle competities.







Niemand anders in het team kan repliceren wat hij het team brengt en terwijl Guardiola terugging naar een meer routinematige 4-3-3-formatie, zelfs toen de voormalige verdediger van AS Monaco beschikbaar was in oktober en november, valt op dat de tactisch avontuurlijke benaderingen van de Catalaan zwaar afhangen van Mendy's vermogen om langs de linkerflank op te stomen en voorzetten geven, of door het midden te razen.

Overigens is Guardiola de laatste weken steeds meer overtuigd geraakt van de verdiensten van Oleksandr Zinchenko, terwijl hij bewonderde hoe de 22-jarige, die als aanvallende middenvelder naar de club werd gehaald, het afgelopen jaar als linksback heeft gespeeld.

Ondanks dat is het de wens voor Mendy om niet alleen terug te komen op het veld, maar ook om zijn houding te veranderen en net zo gefocust te worden als de meerderheid van zijn teamgenoten.

Het kan alle kanten op en recente verbeteringen zullen geen effect hebben op de transferplannen van City.

De komst van Chilwell is verre van zeker, maar de strategie van City is dat zeker.

Guardiola en zijn staf werden beschreven als "ten einde raak" door één bron die bekend was met de Mendy-situatie tegen het einde van 2018, maar er is nu enige bemoediging dat hij klaar is om zijn laatste kans te grijpen.

Als hij dat niet doet, zou het zijn laatste kunnen zijn.