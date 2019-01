Memphis slaat terug na bizar spandoek over zijn vader

Memphis Depay heeft via social media zijn mening gegeven over het spandoek dat fans van Saint-Étienne zondag lieten zien tegen Olympique Lyon.

De derby in Ligue 1 was een prooi voor Lyon, dat in de 95ste minuut via Moussa Dembélé de 1-2 maakte. Tijdens de wedstrijd toonden fans van Saint-Étienne een spandoek met de tekst: "Memphis. Vijf miljoen volgers (op Instagram), maar nog steeds geen vader." De Oranje-international werd op jonge leeftijd in de steek gelaten door zijn vader. Hij wil daarom niet met 'Depay' op zijn shirt voetballen.



"Ik heb niets tegen degenen die dit hebben gedaan. Ik weet dat ze stiekem van me houden!" schreef de aanvaller van Lyon op Twitter. "Ook weet ik dat ze gewoon boos. Ze zijn boos, omdat ze geen één speler hebben die dezelfde kwaliteiten heeft als ik. Het stoort me geen seconde, ik wilde er gewoon iets over zeggen. Nul punten tegen ons dit seizoen, ik kan me wel voorstellen hoe dat voelt..." Eerder dit seizoen won Lyon in eigen huis met 1-0 van Saint-Étienne.



No weapon formed against you shall prosper, I leave it by that! God bless everybody! Darkness cannot drive out darkness, only love can do that. Hate cannot drive out hate, love can do that. ❤️💙 #ivory — Memphis (@Memphis) January 21, 2019

"Moet ik nog even doorgaan?" schreef Depay in een volgende tweet, om vervolgens af te sluiten met onderstaande wijze les. Memphis speelde zondag de hele wedstrijd, maar hij kwam opnieuw niet tot scoren. Zijn laatste treffer in het shirt van zijn club dateert al van 10 november.Olympique Lyon ging de lokale rivaal uit Saint-Étienne dankzij de krappe zege voorbij op de ranglijst. Het team van coach Bruno Génésio staat derde, drie punten achter Lille. PSG is nog steeds soeverein koploper met een voorsprong van dertien punten op Lille. De Parijse miljoenenploeg heeft bovendien twee duels minder gespeeld.