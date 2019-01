Memphis in bescherming genomen: "We wijzen altijd naar bepalende spelers"

Memphis Depay was vorig seizoen nog goed voor negentien doelpunten in de Ligue 1 namens Olympique Lyon en heeft nu beduidend meer moeite om te scoren.

De teller staat in de huidige voetbaljaargang pas op vijf doelpunten en de international van het Nederlands elftal wist sinds 10 november het net niet meer te vinden in de Franse competitie. Trainer Bruno Génésio is er echter van overtuigd dat de goals vanzelf weer zullen komen.

"Als we naar de statistieken kijken zou je kunnen zeggen dat hij wat ongelukkig is, aangezien hij al een paar wedstrijden niet meer heeft gescoord. Maar ik denk ook dat zijn tweede helft tegen Stade Reims best goed was", blikt de trainer dinsdag tijdens een persmoment terug op de in 1-1 geëindigde wedstrijd van vrijdag. "We hebben altijd de neiging om, als de zaken niet zo goed verlopen, naar de bepalende spelers te wijzen."



"Het is echter boven alles een collectief probleem", vervolgde Génésio zijn verhaal. Volgens de oefenmeester kunnen spelers ondanks een sterke persoonlijkheid ook te maken hebben met een afname van het zelfvertrouwen: "En er zijn momenten dat dat vertrouwen nodig is om effectief te zijn. Het lijkt er misschien van buiten om dat spelers sterk in hun schoenen staan, maar er kunnen ook momenten zijn dat de twijfel ondanks die sterke persoonlijkheid toeslaat."



"Hij probeert te werken voor het team en hij probeert dingen van de grond te krijgen. Op dit moment is hij niet succesvol, maar dat zal weer terugkomen. Er zijn geen problemen", sloot hij af. Les Gonesbezetten momenteel de derde plaats in de Ligue 1, met een achterstand van zeventien punten op koploper Paris Saint-Germain en vier op nummer twee Lille OSC. Toulouse is woensdagavond de eerstvolgende tegenstander van Lyon.