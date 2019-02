Memphis en Strootman blijken grootverdieners bij Lyon en Marseille

Kevin Strootman is grootverdiener bij Olympique Marseille, zo blijkt uit gepubliceerde cijfers van L'Équipe.

De Nederlander verdient 500.000 euro bruto per maand, hetzelfde bedrag als ploeggenoten Mario Balotelli, Luiz Gustavo en Dimitri Payet. Geen speler van l'OM verdient beter dan het viertal. Memphis Depay met het met 140.000 euro minder per maand doen. De top tien van best betaalde spelers uit de Ligue 1 wordt met negen spelers gedomineerd door Paris Saint-Germain.

Jaarlijks publiceert L'Équipe de hoogste (bruto) salarissen uit de Ligue 1. De absolute grootverdiener in de Ligue 1 is Neymar, met een maandelijkse bijdrage van 3,06 miljoen euro. De twintigjarige Kylian Mbappé is de nummer twee van de Franse competitie met een bruto maandsalaris van 1,73 miljoen euro. Ook de nummer drie van de Ligue 1 speelt bij PSG: Edinson Cavani. De spits verdient 1,5 miljoen euro per maand.



Radamel Falcao is de enige speler in de top tien die niet bij PSG speelt. Hij is samen met Gianluigi Buffon terug te vinden op een gedeelde zesde plaats met een salaris van 750.000 euro per maand. Memphis Depay staat op de gedeelde 23e plaats. De Oranje-international is de absolute grootverdiener van Olympique Lyon. Hij verdient volgens het tijdschrijft 360.000 euro bruto per maand. Hij blijft zijn ploeggenoten Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Nabil Fekir (300.000 euro) en Bertrand Traoré (290.000 euro) ruimschoots voor.