Memphis Depay zeer enthousiast: "Ik zie wat hij doet: gevaarlijk, snelheid"

Memphis Depay bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland.

De aanvaller zit goed in zijn vel en wil zijn goede vorm bij graag meenemen naar Oranje. Depay geeft aan dat hij tot op heden tevreden is over zijn seizoen bij de Franse topclub.

"Er zijn vier wedstrijden onderweg. Maar ik ben betrokken bij goals, ik ben gevaarlijk en heb de honger om te vlammen, waar het ook is. De laatste keer dat ik zo'n start had, was bij . Hopelijk kan ik knallen bij Lyon en het ", laat de 46-voudig Oranje-international weten in een interview met de Volkskrant .

De voormalig PSV'er beseft dat hij vaak veel risico in zijn spel legt en iets wil creëren uit het niets. Dat hij dan soms de bal verliest en een mindere wedstrijd speelt, kan volgens de aanvaller dan gebeuren.

"Maar als het wel lukt, weet je dat je scoort of een assist geeft. Ik probeer dezelfde speler te blijven qua stijl, maar te werken aan concentratie."

Depay heeft met Donyell Malen een nieuwe collega bij Oranje. Eerstgenoemde aanvaller is opgetogen dat het talent van PSV dit seizoen echt doorbreekt. "Ik zie wat hij bij PSV doet. Gevaarlijk, snelheid, goals. We zijn allemaal anders, maar ik zie de hongerigheid die ik ook had bij PSV", aldus Depay, die van 2006 tot 2015 actief was bij de Eindhovenaren.