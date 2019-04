'Memphis Depay wil terug naar de top en kan terecht bij Liverpool'

Memphis Depay hoopt komende zomer Olympique Lyon in te ruilen voor een grote Europese topclub en volgens LÉquipe zijn er mogelijkheden.

De Franse krant stelt dat zeer geïnteresseerd is in de 25-jarige Oranje-international. De ex-aanvaller van wordt op Anfield gezien als belangrijke kandidaat voor wanneer een aanvaller uit het team van manager Jürgen Klopp vertrekt. Sadio Mané staat volgens de Spaanse media in de nadrukkelijke belangstelling van en zou openstaan voor een vertrek naar de Spaanse hoofdstad.

Depay is dit seizoen bij Lyon geen onomstreden basisspeler en steekt de laatste maanden in een moeizame vorm. Desondanks zijn the Redsovertuigd van zijn kwaliteiten en is het niet ondenkbaar dat hij na dit seizoen terugkeert naar de Premier League. Zijn contract in de loopt nog door tot medio 2021 en Lyon zou genoegen nemen met een transfersom van circa dertig miljoen euro.



Depay werd opgeleid door en vertrok in de zomer van 2015 voor 34 miljoen euro naar Manchester United. De 46-voudig Oranje-international had het moeilijk op Old Trafford en verloor al snel zijn basisplaats. In het seizoen 2016/17 belandde hij op een zijspoor en werd hij opgepikt door , dat zestien miljoen euro voor hem betaalde. In het shirt van Lyon leefde Depay op. Dit seizoen vallen zijn prestaties enigszins tegen, terwijl hij de afgelopen interlands wel imponeerde in Oranje.