Memphis Depay verkocht wiet op straat: "Ik ben er niet trots op"

Deze maand verscheen Heart of a lion, de biografie van Memphis Depay. In het boek blikt de international van Oranje terug op zijn moeizame jeugd.

Hij vertelt dat hij als tiener wiet verkocht op straat en naar feestjes ging waar harddrugs werden gebruikt. De ouders van Depay gingen uit elkaar toen hij vier jaar was en zijn vader zag hij nauwelijks, zo vertelt hij maandagavond bij Pauw.

"Met veel dingen die ik heb gedaan ben ik het niet eens en ik ben er helemaal niet trots op", erkent Depay in het interview. "Maar ik heb het wel in het boek gezet, omdat ik het wel puur wil houden. Jongens in mijn situatie, die misschien niet de juiste mensen om zich heen hebben, kunnen daardoor misschien inzien dat ze niet gaan bereiken wat ze willen als ze die keuzes blijven maken. Ik wilde altijd voetballer worden, maar was met dingen bezig die daar niet voor gingen zorgen."

"Ik hoop een voorbeeld te zijn. Sommige keuzes die je maakt zullen je achtervolgen. Ik heb op het randje gezeten en soms geluk gehad. Bij sommigen loopt het ook verkeerd af", weet Depay. Bij de aanvaller van zelf had het ook anders kunnen aflopen. "Ik was tot laat op straat en deed dingen die een jongen van die leeftijd niet hoort te doen. Mijn talent heeft me zeker gered. Op het veld deed ik altijd wat er van me werd verwacht."

Inmiddels heeft Depay weer contact met zijn Ghanese vader Dennis, die het gezin verliet en vervolgens weinig tot geen contact had met zijn zoon. "Ik ben nu 25 jaar en het is wel mijn vader. Ik dacht: als je een mens niet kunt vergeven, dan kan God jou ook niet vergeven", aldus Depay. "Ik ben naar hem toegegaan, heb een gesprek met hem gehad en heb hem vergeven. Dan is niet meteen alles helemaal geweldig, maar we hebben wel af en toe contact. Dat doet ons allebei goed."

Simon Zwartkruis, de auteur van het boek en zelf journalist, weet nog dat Depay vijf jaar geleden overkwam als een 'bozige jongen die veel wegkeek en geen zin had in gesprekken met journalisten'. "Dat komt omdat ik altijd het gevoel had dat ik niet begrepen werd", reageert Depay daar zelf op. "Er werden zoveel dingen over me geschreven die niet waar zijn. Dat raakte mij toen wel; ik was nog jong. Ik wist nog niet hoe ik daarmee moest omgaan. Mensen worden geprogrammeerd door het lezen van dingen die niet waar zijn en kijken daardoor op een bepaalde manier naar mij. Dat is vervelend. Nu kan ik daar wel mee omgaan."