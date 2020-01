Memphis Depay twee weken na operatie druk bezig in sportschool

Memphis Depay heeft zondagmiddag nieuwe beelden van zijn revalidatie naar buiten gebracht.

De aanvaller van , die herstelt van een zware knieblessure, deelde een video waarin hij druk bezig is in de sportschool.

De Oranje-international ging zestien dagen geleden onder het mes en voert nu een race tegen de klok.

Het neemt aankomende zomer deel aan het EK en Depay zou deelname aan dit toernooi nog niet uit zijn hoofd hebben gezet.

Collega-aanvaller Donyell Malen is overigens ook een vraagteken voor het EK: liet zaterdag weten dat zijn seizoen er in principe op zit en het is nog duidelijk wat dit betekent voor zijn kansen om het toernooi te halen.

