Memphis Depay op eenzame hoogte geplaatst in Frankrijk na rentree

Memphis Depay maakte dinsdagavond zijn rentree bij Olympique Lyon.

De aanvaller keerde terug na een korte periode van blessureleed, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor van OSC: 0-1. Les Gones maakten een zeer povere indruk, waarbij de Oranje-international juist een van de schaarse lichtpuntjes was, zo concluderen diverse Franse media.

"Verreweg de beste speler aan de zijde van Lyon", stelt Foot Mercato, dat het hoogste cijfer van Lyon uitdeelt aan de Nederlander: 6,5. Alleen doelman Anthony Lopes krijgt net als Depay een voldoende (6,0), terwijl invaller Kenny Tete onder de maat was (4,0).

Het medium is lovend over de 'technische kwaliteiten' van Depay. "Dit was de belangrijkste reden om te hopen op een positief resultaat."

Ook Maxi Foot deelt alleen voldoendes uit aan Depay (5,5) en Lopes (6,0). "Terug van een blessure was de aanvoerder van Lyon meteen vol verlangen", zo klinkt het over Depay, die soms veel meer werk leek te verzetten dan zijn ploeggenoten. "Hij wekte soms de indruk te veel te willen doen. De Nederlander was de enige bij Lyon die voor gevaar kon zorgen."

Bijna alle Franse media zagen dat Depay, die nog niet topfit was, als enige veldspeler alles probeerde om het spel op gang te brengen bij Lyon voordat hij halverwege de tweede helft werd gewisseld. So Foot kan echter niet verder komen dat een 5,0 voor Depay, terwijl France Football kiest voor een 6,0.

Door de nederlaag zakte Lyon naar plek acht van de , terwijl Lille klom naar de vierde positie.