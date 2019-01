Memphis Depay haalt uit na interview: "Het is echt triest"

Memphis Depay is niet te spreken over de ophef die is ontstaan na zijn interview in Helden. Er zouden woorden uit hun verband zijn gerukt.

Ofschoon de aanvaller van Olympique Lyon letterlijk aangaf in de zomer 'weer een transfer naar een topclub te willen maken', wijst hij met de beschuldigende vinger naar 'mensen, blogs en websites' die volgens hem zijn woorden hebben veranderd 'met als doel mensen tegen hem op te zetten'.

Depay kreeg de vraag wat hij wilde bereiken op voetbalgebied. Hij noemde het 'winnen van prijzen en het wat moois neerzetten met het Nederlands elftal' op, om vervolgens aan te geven: "Daarnaast wil ik deze zomer weer een transfer naar een topclub maken. Lyon is een grote club, maar behoort niet tot de vijf beste van Europa. Ik wil naar een club als Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain of Bayern München..."



"Ik wil naar een stad die bij me past en een club die bij me past, naar een ploeg die echt wil voetballen. Ik praat altijd over Real Madrid, een koninklijke club. Witte shirts met goud, gruwelijk. Maar ik focus me op het nu bij Lyon en dan zien we wel waar ik terechtkom", zo verzekerde Depay. De uitlatingen van de Oranje-international werden in binnen- en buitenland gretig opgepikt en kwamen ook terecht bij preses Jean-Michel Aulas, die aangaf dat de wens van Depay hem wel kon bekoren, ongetwijfeld tegen de juiste transfersom.



Depay baalt van het feit dat hij volop in het nieuws is. "Het is echt triest dat andere mensen, blogs en websites mijn woorden veranderen alleen maar om mensen tegen me op te zetten", claimt de aanvaller via Twitter . " The real ones know . Ik zou nooit iets slechts zeggen over Olympique Lyon. Het is de club die mij de kans heeft gegeven toen ik die nodig had! Blogs en verschillende websites hebben slechts een klein gedeelte uit een groot interview met Helden van TWEE MAANDEN GELEDEN gehaald! En ze laten het zo slecht overkomen en veranderen mijn woorden. Als je een tijdje in deze wereld meeloopt, weet je wel beter."



Het interview werd weliswaar twee maanden geleden afgenomen, maar de nieuwste editie van het tijdschrift, met Depay op de voorpagina, ligt sinds dinsdag jongstleden in de winkel. De uitspraken over een transferwens staan letterlijk in het tijdschrift. "Ik vind Lyon echt leuk en mensen zien mij heel de tijd op straat", besluit Depay. "Ik heb ook gezegd dat Lyon beter voetbal speelt dan het merendeel van de clubs met grote namen. Dus voordat je probeert mij namen op te laten noemen of probeert mij aan te vallen, zorg er dan voor dat je je feiten op orde hebt alvorens je geruchten verspreidt."