Memphis Depay: "Dat was frustrerend, ik was even woedend"

Oranje had donderdagavond grote moeite met Noord-Ierland.

De formatie van bondscoach Ronald Koeman kwam in De Kuip met 0-1 achter, maar boog die achterstand in de slotfase om tot een 3-1 overwinning. Memphis Depay was met twee doelpunten van zeer grote waarde aan de zijde van het .

"Dat gevoel wat Memphis daar heeft. Hoe noemen we dat? Een slap voetje? Waar Dumfries een hard voetje had, had Memphis hier een zacht voetje. Hij maakt 'm dood en tikt de bal met de punt binnen, echt een genot om te zien. Geen beste wedstrijd, maar dan dit doen. Nooit wisselen", zegt Rafael van der Vaart bij de NOS over de eerste treffer van Depay. In de studio reageert de aanvaller van op de analist.

Lees beneden verder

"Ik denk dat Rafael weet hoe een voetballer in elkaar zit en hij beschrijft het perfect. Ik was in de eerste helft niet eenzaam, maar het gaf geen lekker gevoel. Ze wilden er geen wedstrijd van maken, dat wisten we. We moesten wat creëren, maar dat duurde lang en er zat weinig finesse in de laatste fase. We probeerden het, alleen lukte het niet. Dat lag aan ons, maar ook aan hen. Met hun kwaliteiten hebben ze het beste eruit gehaald door ons tegen te houden", stelt Depay over Noord-Ierland, dat via Josh Magennis op voorsprong kwam.

"Het moest wat beter en sneller en dat heeft de trainer in de rust ook aangegeven, maar dan krijg je ineens de deksel op je neus. Dat was frustrerend, ik was even woedend. Gewoon, zo'n moment... Niet op iemand, maar op het resultaat. Uiteindelijk hebben we het omgebogen en het team verdient credits, dat we altijd blijven geloven', concludeert de aanvaller. Uiteindelijk zorgde Luuk de Jong voor de bevrijdende treffer. "Ik voelde dat de 2-1 er nog aan zat te komen. Ik heb het liever niet zo, je komt liever op voorsprong. Maar het loopt nu eenmaal zo. Luuk komt erin, ik ben enorm blij dat hij een goal heeft meegepikt en dit was super belangrijk."

"Ik wil altijd beter, omdat ik weet dat ik beter kan. Maar ik moet me ervan bewust zijn dat het goed is. Ik moet dit zien vast te houden en het team heeft een belangrijk aandeel, ze zoeken me en dan probeer ik mezelf te bewijzen", aldus Depay, die deze EK-kwalificatiecyclus al goed was voor vijf doelpunten en negen assists. Pierre van Hooijdonk zag dat de aanvaller het wel lastig had in de eerste helft. "Het mooie is dat hij bij de beelden al aangeeft dat er in de eerste helft weinig momenten waren waarop hij van zichzelf kon genieten. Tweede helft was het iets aanvallender, zat er iets meer voetbal in de ploeg en daardoor kreeg Oranje ook wat kansen."