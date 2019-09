Memphis Depay breekt Oranje-records met assists tegen Estland

De aanvaller van Olympique Lyon scoorde maandagavond tegen Estland en was vooral ook met twee assists van grote waarde voor het Nederlands elftal.

Memphis Depay heeft maandagavond tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd meerdere records gebroken met zijn assists tegen Estland (0-4 winst).

Memphis maakte zelf de derde Nederlandse treffer en de 25-jarige bereidde eerder al een goal van Ryan Babel voor, terwijl hij in de slotfase ook Georginio Wijnaldum nog assisteerde.

Daarmee bewees de 50-voudig international zijn grote waarde voor het team van Ronald Koeman, die hem een vrij rol geeft. Depay heeft nu liefst 17 assists geproduceerd, hetgeen meer is dan wie dan elke Oranje-international in de afgelopen 10 jaar.

Hij is de inmiddels afgezwaaide recordinternational Wesley Sneijder voorbij, die tot 16 tot goals gepromoveerde voorzetten kwam sinds 2010.

17 - @Memphis assisted 17 goals for the Netherlands this decade, more than any other player. Delivery. pic.twitter.com/YQnWa8WmLB — OptaJohan (@OptaJohan) September 9, 2019

Memphis staat alleen al dit kalenderjaar op 7 assists voor Nederland en daarmee is hij de eerste speler die zo'n aantal haalt sinds Rafael van der Vaart in 2010.

De Lyon-aanvaller heeft daarmee een groot aandeel in de 17 goals die Nederland dit jaar al noteerde in zes duels. Dat is nu al meer dan de 16 die vorig jaar werden gescoord in tien wedstrijden.

Nederland is de kwalificatiereeks voor Euro 2020 begonnen met drie zeges en één nederlaag. Captain Virgil van Dijk is dan ook blij met de recente zeges op Duitsland en Estland.

"Het is geweldig dat we nu tweemaal op rij hebben gewonnen", stelt hij bij de NOS. "Het is voor het eerst in lange tijd dat we de uitgesproken favoriet waren, maar dan moet je het nog wel laten zien."

"Iedereen wist dat het een zware wedstrijd kon worden tegen Estland, maar we hebben het gewoon goed gedaan", luidt zijn tevreden oordeel over het optreden van het .

In de de komende maanden staan er nog drie belangrijke kwalificatieduels op het programma voor Oranje. Concurrent Noord-Ierland is tweemaal de tegenstander op 10 oktober en 16 november, terwijl ook Wit-Rusland moet worden verslagen.

Noord-Ierland heeft vooralsnog drie punten meer dan Nederland, maar Oranje heeft nog een wedstrijd tegoed, terwijl de Noord-Ieren ook nog op bezoek moeten bij koploper Duitsland, dat eveneens 12 punten heeft.